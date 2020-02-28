موجز الحوادث.. الداخلية تستقبل طلاب الجامعات للتعريف بجهود الوزارة

كتب أحمد الجعفرى

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الجمعة، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

التحفظ على سلع فاسدة داخل ثلاجة فى الحوامدية وعرضها على لجنة لفحصها

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على سلع غذائية فاسدة تم ضبطها داخل ثلاثة بمركز الحوامدية فى جنوب الجيزة، وعرضها على لجنة صحية لفحصها وكتابة تقرير واف عنها. وكشفت تحريات ضباط مباحث التموين عن حيازة مدير ثلاجة سلع غذائية بالحوامدية، لسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



سلع فاسدة

اخلاء سبيل 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

سقوط 28 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 220 سائقًا، وإثبات تعاطى 28 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



إدمان

حبس مسئول مخزن ضبط بحوزته 25 طن توابل غذائية مجهولة فى الجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس مسئول مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبط بحوزته كميات كبير من التوابل الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

الداخلية تستقبل طلاب الجامعات للتعريف بجهود الوزارة فى شتى المجالات.. صور

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (50 طالبا وطالبة من مركز التميز للأفراد ذوى الإعاقة بجامعة حلوان)، حيث تم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها، وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة، واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة فى هذا المجال، كما تم زيارة متحف الإدارة والذى يتضمن جانب من القضايا التى نجحت الإدارة فى ضبطها.

سقوط صيدلى وجامعى بحوزتهما 14 ألف قرص مخدر ببولاق أبو العلا

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صيدلى وجامعى بالقاهرة وبحوزتهما 13750 قرصا، و250 أمبول مخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وتحرر محضر بالواقعة.



مخدرات

صور.. ضبط 300 كيلو دواجن مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بباب الشعرية

نجح رجال مباحث مديرية أمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط 300 كيلو دواجن مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بباب الشعرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إدارة المرور تضبط 5541 مخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

الحماية المدنية تنقذ سيدة احتجزت بمصعد معطل داخل عقار بالظاهر

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ إحدى السيدات عقب إحتجازها داخل مصعد بأحد العقارات بمنطقة الظاهر، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.