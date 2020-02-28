منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

أكد صبرى ينى، عضو غرفة شركات السياحة، إن منظمو رحلات حج المسيحيين للأراضى المقدسة لم يتخذوا حتى الساعة أى قرار بشأن إلغاء أو تعليق رحلات الأقباط فى أسبوع الآلام أبريل المقبل.



وقال ينى لـ"اليوم السابع"، حتى اليوم لم يتم الكشف عن حالات إصابة بوباء كورونا فى الأراضى الفلسطينية أو إسرائيل، كما أن رحلات التقديس تتم فى شهر أبريل مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول الصيف الذى قد يسهم فى تقليص حجم الفيروس، ومن ثم قد لا يؤثر على رحلات التقديس مثلما حدث مع رحلات العمرة التى علقتها المملكة العربية السعودية أمس.



ويتضمن برنامج حج الأقباط المسيحيين إلى القدس، بزيارة عين كارم وزيارة كنيسة يوحنا المعمدان، ثم زيارة حقل الرعاة ثم التوجه إلى بيت لحم لزيارة كنيسة المهد.



كما يتضمن برنامج الزيارة إلى القدس بزيارة جبل الزيتون، والتوجه إلى القدس القديمة وكنيسة القيامة لحضور القداس بمناسبة أحد الشعانين وزيارة بيت مارمرقس الرسول، وزيارة كنيسة القيامة بالقدس الشرقية وزيارة القبر المقدس ومطرانية الأقباط الأرثوذكسية بالقدس.



وفى نهاية برنامج الزيارة يتم التوجه إلى بيت لحم لزيارة كنيسة المهد، حيث يوجد المذود المقدس وزيارة كنيسة جماجم الأطفال وسانت كاترين ثم زيارة مغارة الحليب، ثم حضور صلاة الجمعة العظيمة بالقدس الشرقية القديمة، وفى صباح سبت النور يتم التوجه إلى كنيسة القيامة لحضور ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح.



كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت تعليق السماح بدخول الراغبين فى أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت تخوفا من انتشار فيروس كورونا.



وجاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية أعلنت فيه اتخاذ عدة إجراءات تحسبا لتفشى الفيروس بين المعتمرين، وتشمل الإجراءات تعليق السماح بدخول الراغبين فى أداء العمرة وزيارة المسجد النبوى، والسائحين مؤقتاً، كما علقت السلطات أيضًا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التى يتفشى فيها الفيروس.



وعلقت المملكة دخول مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى باستخدام البطاقة الشخصية باستثناء الموجودين على أراضيها ويرغبون فى العودة لبلادهم، كما علقت السماح بخروج السعوديين إلى دول المجلس بالبطاقة الشخصية مع السماح للسعوديين الموجودين فى دول المجلس بالعودة إلى أراضيها.