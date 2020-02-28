مدبولى: تسخير كل طاقتنا وقدراتنا لإخراج بطولة كأس العالم لليد بالمظهر اللائق

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد، حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، خلال اللقاء، اطلع رئيس الوزراء أعضاء الاتحاد على الإجراءات التي تتخذها الحكومة، استعداداً لاستضافة الدورة المقبلة من بطولة كأس العالم لليد رجال، المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام القادم.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته البالغة لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، قائلاً : "سنضع كل طاقتنا وقدراتنا لإخراج هذه البطولة بالمظهر الذى يليق بمكانة مصر، وشعبية هذه اللعبة عالمياً".

وأضاف مدبولي أن الحكومة لديها اهتمام بالغ لإنجاز كل ما يلزم لخدمة الفرق المشاركة في البطولة، ليس فقط من ناحية الملاعب والصالات المغطاة التي سيتم اللعب عليها، ولكن أيضا من حيث كافة أنواع اللوجستيات المطلوبة لخلق ظروف مناسبة للمشاركين، مثل الفنادق ووسائل الانتقال، قائلا:"زرت بنفسي السبت الماضي الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، للاطمئنان على سير العمل بها قبل البطولة، كما زرت المنطقة المحيطة بالصالة، وتأكدت من توافر اللوجستيات اللازمة".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه وجه بتطوير وتجميل ورفع كفاءة المناطق التى تتواجد بها الصالات والملاعب التى ستستضيف البطولة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار مؤخرا الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومعه رئيس دولة بيلاروسيا، مؤكدا أن كل الأمور اللوجستية تسير وفق الخطة الموضوعة، لا سيما وأن البطولة تحظى برعاية واهتمام الرئيس السيسى.

من جانبه، توجّه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالشكر لرئيس الوزراء على استضافته وأعضاء الاتحاد خلال زيارتهم الحالية لمصر، للاطلاع على الجهود المبذولة من الجانب المصرى، استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لليد المقبلة المقررة خلال عام 2021.

وقال مصطفى: إنه على يقين بـأن بطولة كأس العالم لليد ستكون الأفضل، فنحن نعمل في نفس الاتجاه من أجل تحقيق هذا الهدف، ونحن فى غاية السعادة لما نراه من نتائج متحققة على الأرض تحت قيادة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة اليد لديه العديد من المشروعات الكبيرة ليس فقط في أوروبا، وإنما في العديد من بلدان العالم، مثل الصين والهند والولايات المتحدة الامريكية، وذلك لتعظيم عوائد الاتحاد، لافتاً إلى أن بطولة كأس العالم التى سوف تستضيفها مصر سوف تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقاً.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على مستوى فريق مصر لكرة اليد، وتمنى أن يستمر الاتحاد المصري لكرة اليد في دعم الفريق.