اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مدبولى: تسخير كل طاقتنا وقدراتنا لإخراج بطولة كأس العالم لليد بالمظهر اللائق

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:29 ص
مدبولى: تسخير كل طاقتنا وقدراتنا لإخراج بطولة كأس العالم لليد بالمظهر اللائق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد، حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، خلال اللقاء، اطلع رئيس الوزراء أعضاء الاتحاد على الإجراءات التي تتخذها الحكومة، استعداداً لاستضافة الدورة المقبلة من  بطولة كأس العالم لليد رجال، المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام القادم.
 
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته البالغة لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، قائلاً : "سنضع كل طاقتنا وقدراتنا لإخراج هذه البطولة بالمظهر الذى يليق بمكانة مصر، وشعبية هذه اللعبة عالمياً".
 
وأضاف مدبولي أن الحكومة لديها اهتمام بالغ لإنجاز كل ما يلزم لخدمة الفرق المشاركة في البطولة، ليس فقط من ناحية الملاعب والصالات المغطاة التي سيتم اللعب عليها، ولكن أيضا من حيث كافة أنواع اللوجستيات المطلوبة لخلق ظروف مناسبة للمشاركين، مثل الفنادق  ووسائل الانتقال، قائلا:"زرت بنفسي السبت الماضي الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، للاطمئنان على سير العمل بها قبل البطولة، كما زرت المنطقة المحيطة بالصالة، وتأكدت من توافر اللوجستيات اللازمة". 
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه وجه بتطوير وتجميل ورفع كفاءة المناطق التى تتواجد بها الصالات والملاعب التى ستستضيف البطولة. 
 
وأوضح رئيس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار مؤخرا الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومعه رئيس دولة بيلاروسيا، مؤكدا أن كل الأمور اللوجستية تسير وفق الخطة الموضوعة، لا سيما وأن البطولة تحظى برعاية واهتمام الرئيس السيسى.
 
من جانبه، توجّه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالشكر لرئيس الوزراء على استضافته وأعضاء الاتحاد خلال زيارتهم الحالية لمصر، للاطلاع على الجهود المبذولة من الجانب المصرى، استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لليد المقبلة المقررة خلال عام 2021.
 
وقال مصطفى: إنه على يقين بـأن بطولة كأس العالم لليد ستكون الأفضل، فنحن نعمل في نفس الاتجاه من أجل تحقيق هذا الهدف، ونحن فى غاية السعادة لما نراه من نتائج متحققة على الأرض تحت قيادة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.
 
وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة اليد لديه العديد من المشروعات الكبيرة ليس فقط في أوروبا، وإنما في العديد من بلدان العالم، مثل الصين والهند والولايات المتحدة الامريكية، وذلك لتعظيم عوائد الاتحاد، لافتاً إلى أن بطولة كأس العالم التى سوف تستضيفها مصر سوف تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقاً.
 
وأثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على مستوى فريق مصر لكرة اليد، وتمنى أن يستمر الاتحاد المصري لكرة اليد في دعم الفريق.
 
 
 
 

كرة اليد

بطولة كرة اليد

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قرار حكومى باعتبار مناطق بالجيزة ومحافظات حدودية من الأكثر احتياجا للتنمية

الخميس، 27 فبراير 2020 06:26 م

الحكومة تعلن مستهدفات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي2020/2021.. زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ6%.. ورفع معدل الاستثمار لـ20% من الناتج المحلي الإجمالي.. وخفض معدلات البطالة و الفقر.. وسد الفجوات التنموية

الخميس، 27 فبراير 2020 06:00 م

رئيس الوزراء: لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. ولن نخفى شيئا.. وتنسيق يومى مع منظمة الصحة العالمية.. ونلتزم بتطبيق تعليماتها فى هذا الشأن.. والموافقة على سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة

الخميس، 27 فبراير 2020 03:41 م

رئيس الوزراء: لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. ولن نخفى شيئا

الخميس، 27 فبراير 2020 03:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تنفى 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة تنفى 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة