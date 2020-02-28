محلب ووزيرة التخطيط وحازم إمام وميدو يشاركون فى عزاء مبارك.. صور

كتب محمد مجدى السيسى - تصوير حسين طلال وأشرف فوزى

شارك كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والإعلامى توفيق عكاشة، فى عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المقام بمسجد المشير طنطاوي، كما شارك أيضا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من نواب البرلمان من بينهم، محمد مصطفي السلاب، وشادية خضير، وسولاف درويش، والفنانة عفاف شعيب، واللاعب أحمد حسام ميدو، وحازم إمام.

شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر الأربعاء في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.

وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"اليوم السابع" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































