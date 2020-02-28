اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محامي مؤسس ويكيليكس في محاكمته بلندن: سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:59 م
محامي مؤسس ويكيليكس في محاكمته بلندن: سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان مؤسس ويكيليكس
كتبت:نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن فريق جوليان أسانج القانوني رفض اقتراحًا من محامي السلطات الأمريكية، يفيد بأن أفعاله ليست "مخالفات سياسية"، بحجة أن مؤسس ويكيليكس قد نشر وثائق سرية لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وقال إدوارد فيتزجيرالد محامي مؤسس ويكيليكس خلال جلسة محاكمة فى لندن، إن الدوافع التي كانت لدى موكله لنشر معلومات سرية تتعلق بمعتقل جوانتانامو وتصرفات الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان "كانت سياسية" في رابع يوم من جلسة الاستماع في القضية.

 

وعلى الجانب الآخر، قال جيمس لويس محامي السلطات الأمريكية إن تصرفات أسانج لم تكن سياسية بطبيعتها لأنها لم يكن لها غرض مباشر مثل الإطاحة بالحكومة أو تغيير السياسات الأمريكية، وأشار أمام المحكمة إلى أن ويكيليكس لم تدخل في أي صراع مع الحكومة الأمريكية.

 

وردا على هذه النقطة، أكد فيتزجيرالد أن أسانج لا يسعى فقط لتغيير سياسة الحكومة الأمريكية لكنه نجح في ذلك، في إشارة إلى انسحاب القوات الامريكية من العراق بعد أن نشر مقطع فيديو لمروحية من طراز أباتشي تظهر مقتل 12 شخص.

 

وأوضح محامي أسانج أن قواعد الاشتباك الأمريكي أثبتت أن الحرب كانت تنتهك حقوق الانسان الأساسية.

 

ووفقا للتقرير تم اتهام أسانج بالعمل مع محلل استخبارات الجيش الأمريكي السابق تشيلسي مانينج لتسريب مئات الآلاف من الوثائق السرية التي تقول إن السلطات الأمريكية تعرض حياة مخبريهم للخطر، ومن المتوقع أن يتصل محامو أسانج بموظف سابق في شركة أمنية إسبانية لتقديم الأدلة حيث يدعي الشخص أن اسانج كان تحت المراقبة أثناء الفترة التي عاش فيها في سفارة الاكوادور بلندن نيابة عن الولايات المتحدة، وأن المحادثات قد تحولت إلى احتمال خطفه أو تسميمه.

 

يواجه أسانج 18 تهمة في الولايات المتحدة بمحاولات للتجسس ونشر معلومات سرية من سجلات الاستخبارات الامريكية قبل 10 سنوات ويجادل دفاعه بأنه يجب حمايته من التسليم لأن المعاهدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تستبعد ارتكاب الجرائم السياسية.

 

 


وكيليكس

جوليان اسانج

الولايات المتحدة

قضايا تجسس

مؤسس ويكيليكس

محاكمه مؤسس ويكيليكس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة