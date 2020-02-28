اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وتؤكد: مدينة الأثاث للمنافسة العالمية

محافظ دمياط تنفي شائعات إغلاق ورش الأثاث القديمة بالمحافظة

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:43 م
محافظ دمياط تنفي شائعات إغلاق ورش الأثاث القديمة بالمحافظة منال عوض - محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ماتردد حول اغلاق ورش صناعة الأثاث بدمياط بعد افتتاح مدينة دمياط للأثاث

وقالت محافظ دمياط فى بيان صحفى أن ما تردد ليس له أساس من الصحة وأن الهدف من افتتاح مدينة دمياط للأثاث هو فتح فرص للعمالة والارتقاء بمستوى صناعة الأثاث ليتناسب مع المنافسة المحلية والعالمية.

من ناحية أخرى أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك ضمن فعاليات الموجة الخامسة عشر التى إنطلقت مطلع الشهر الجاري.

حيث ذكرت المحافظ أنه تم خلال الحملة التى استهدفت عددا من المناطق بمركز كفر البطيخ إزالة 19 حالة تعدِ على أراضي أملاك دولة بقرى جمصه والركابية والبساتين وذلك على مساحة 810 متر لافتة إلى إزالة 6 حالات تعدِ أخرى على جسور النيل وذلك لعدد 5 مزارع سمكية بقرية الرياض وكذلك حالة تدبيش على نهر النيل بالسواحل التابعة لقرية البساتين بمساحة إجمالية 1960 متر.

وقالت  الدكتورة منال عوض ، أنه يتم متابعة نتائج تلك الحملات بصفة مستمرة وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لاسترداد حق الشعب وتطبيق القانون وفقاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية.

كما قررت محافظ دمياط، إحالة جميع المخالفين الى التحقيق وذلك حيال المخالفات التى تم رصدها خلال الحملات الموسعة التى نفذتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المحافظة والتى استهدفت التفتيش على عدد من الجهات بمختلف المناطق بالمحافظة.

حيث جاءت من نتائج تلك الحملات رصد عدد المخالفات وذلك خلال المرور على الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج و الجراج و المخازن الخاصة بها،  كما تبين خروج عدد كبير من العاملين بها دون خطوط سير أو أوذنات أثناء المرور على مديرية الشباب والرياضة، إذ قام رجال الحملة بالشطب عليهم فى خانة الانصراف و إتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، هذا وقد تم التأكد من الانضباط الإداري بإدارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط كما تم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وجود عدد من الأصناف المتحفظ عليها بجراج الوحدة غير مسجلة بالدفاتر.

وعلى جانب أخر وخلال تواجد الحملة بكفر البطيخ تم رصد عدد من المخالفات بالوحدة المحلية و المخازن الخاصة بها والجراج فضلا عن عدم قيام مسئولي الوحدة و إدارة البيئة بتحرير محاضر ببئية ضد مالكى ورش غسيل السيارات وتغيير الزيوت الا لعدد محدود منهم وكذلك عدم إتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة بشوارع مدينة كفر البطيخ كما تم أيضاً المرور على أحد مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية بالمدينة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات المقررة بعمليات تصنيع و حفظ المواد الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وفى سياق متصل تم المرور على مستشفى كفر البطيخ المركزى للتأكد من الانضباط الإدارى بها و الاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين حيث تبين خروج عدد من الأطباء دون أذونات أو خطوط سير كما تلاحظ وجود عدد من المخالفات الأخرى التى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها هذا بالإضافة إلى رصد مخالفات متعددة منها عدم اتخاذ الإجراء اللازم حيال التعديات على الأراضى الزراعية خلال المرور على الوحدة المحلية بقرية الرياض و خروج بعض العاملين بالوحده المحلية بقرية البساتين دون خطوط سير كما تم المرور أيضاً على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و الوحدة المحلية بقرية كفر شحاتة ومركز الشباب والرياضة وإدارة الشئون الاجتماعية للتأكد من تحقيق الانضباط الإدارى بهم وأخيراً تم مخاطبة الجهات المختصة بسرعة تنفيذ أعمال تطهير ترعة البصايلة بنطاق الوحدة المحلية بالخياطة حفاظاً على البيئة وصحة الأهالى.

 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

منال عوض

الرقابة الإدارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة