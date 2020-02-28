محافظ دمياط تنفي شائعات إغلاق ورش الأثاث القديمة بالمحافظة

دمياط معتز الشربينى

نفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ماتردد حول اغلاق ورش صناعة الأثاث بدمياط بعد افتتاح مدينة دمياط للأثاث

وقالت محافظ دمياط فى بيان صحفى أن ما تردد ليس له أساس من الصحة وأن الهدف من افتتاح مدينة دمياط للأثاث هو فتح فرص للعمالة والارتقاء بمستوى صناعة الأثاث ليتناسب مع المنافسة المحلية والعالمية.

من ناحية أخرى أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك ضمن فعاليات الموجة الخامسة عشر التى إنطلقت مطلع الشهر الجاري.

حيث ذكرت المحافظ أنه تم خلال الحملة التى استهدفت عددا من المناطق بمركز كفر البطيخ إزالة 19 حالة تعدِ على أراضي أملاك دولة بقرى جمصه والركابية والبساتين وذلك على مساحة 810 متر لافتة إلى إزالة 6 حالات تعدِ أخرى على جسور النيل وذلك لعدد 5 مزارع سمكية بقرية الرياض وكذلك حالة تدبيش على نهر النيل بالسواحل التابعة لقرية البساتين بمساحة إجمالية 1960 متر.

وقالت الدكتورة منال عوض ، أنه يتم متابعة نتائج تلك الحملات بصفة مستمرة وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لاسترداد حق الشعب وتطبيق القانون وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما قررت محافظ دمياط، إحالة جميع المخالفين الى التحقيق وذلك حيال المخالفات التى تم رصدها خلال الحملات الموسعة التى نفذتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المحافظة والتى استهدفت التفتيش على عدد من الجهات بمختلف المناطق بالمحافظة.

حيث جاءت من نتائج تلك الحملات رصد عدد المخالفات وذلك خلال المرور على الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج و الجراج و المخازن الخاصة بها، كما تبين خروج عدد كبير من العاملين بها دون خطوط سير أو أوذنات أثناء المرور على مديرية الشباب والرياضة، إذ قام رجال الحملة بالشطب عليهم فى خانة الانصراف و إتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، هذا وقد تم التأكد من الانضباط الإداري بإدارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط كما تم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وجود عدد من الأصناف المتحفظ عليها بجراج الوحدة غير مسجلة بالدفاتر.

وعلى جانب أخر وخلال تواجد الحملة بكفر البطيخ تم رصد عدد من المخالفات بالوحدة المحلية و المخازن الخاصة بها والجراج فضلا عن عدم قيام مسئولي الوحدة و إدارة البيئة بتحرير محاضر ببئية ضد مالكى ورش غسيل السيارات وتغيير الزيوت الا لعدد محدود منهم وكذلك عدم إتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة بشوارع مدينة كفر البطيخ كما تم أيضاً المرور على أحد مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية بالمدينة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات المقررة بعمليات تصنيع و حفظ المواد الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وفى سياق متصل تم المرور على مستشفى كفر البطيخ المركزى للتأكد من الانضباط الإدارى بها و الاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين حيث تبين خروج عدد من الأطباء دون أذونات أو خطوط سير كما تلاحظ وجود عدد من المخالفات الأخرى التى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها هذا بالإضافة إلى رصد مخالفات متعددة منها عدم اتخاذ الإجراء اللازم حيال التعديات على الأراضى الزراعية خلال المرور على الوحدة المحلية بقرية الرياض و خروج بعض العاملين بالوحده المحلية بقرية البساتين دون خطوط سير كما تم المرور أيضاً على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و الوحدة المحلية بقرية كفر شحاتة ومركز الشباب والرياضة وإدارة الشئون الاجتماعية للتأكد من تحقيق الانضباط الإدارى بهم وأخيراً تم مخاطبة الجهات المختصة بسرعة تنفيذ أعمال تطهير ترعة البصايلة بنطاق الوحدة المحلية بالخياطة حفاظاً على البيئة وصحة الأهالى.