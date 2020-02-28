محافظ بني سويف:إزالة 846 حالة ضمن الموجة الـ 15لحملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

بني سويف أيمن لطفي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،"والتي بدأت في الثاني من فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

حيث صرح المحافظ،أنه"تم أمس الخميس"إزالة37 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بقرى (دنديل، كوم أبوخلاد قرية بهبشين) مركز ناصر،وذلك بواقع 20 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة و17 حالة على أرض تابعة للأوقاف،ليصل بذلك إجمالى العدد الإجمالي للحالات التي تمت إزالتها "منذ بداية الموجة وحتى الآن "إلى 846 حالة،مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة .

كما أشار المحافظ إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسةالمحاسب محمد بكري،بحملة موسعة لرفع الإشغالات،وفي حضوراللواء شريف عبد الستارمساعد مديرالأمن،العميد عصمت رشوان شرطة المرافق، والأستاذ محمود السكرى نائب رئيس المدينة ،ومسؤولى النظافة والبيئة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة وشملت(أرصفة مخالفة ،تاندات صاج ،كراسي بلاستيك ،طاولات ،عروق خشبية،لافتات عشوائية بدون ترخيص،تعديات على الأرصفة ، فاترينات ...)،وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ،حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.