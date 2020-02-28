محافظ المنوفية: فحص 1200 مواطن خلال قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة"

المنوفية- محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، علي إستمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة " والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

وأشار محافظ المنوفية ، إلى أنه تم فحص 1200مواطن من مختلف مراكز المحافظة خلال القافلة السابعة عشر بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي .

فيما أوضح مدير جمعية الأورمان بالمنوفية ، أن القافلة السابعة عشر إستهدفت الكشف علي الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري ، مضيفاً أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى .

جدير بالذكر بأنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عمل المبادرة ، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية وإستهداف جميع المواطنين بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر إحتياجاً.