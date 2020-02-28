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محافظ البحيرة يحيل 55 موظفا للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:56 م
محافظ البحيرة يحيل 55 موظفا للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية  لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإدارى، وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، مضيفا أنه تم إحالة 55 موظف بمركزى ايتاى البارود والدلنجات للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة .

وشدد محافظ البحيرة، علي إستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين ، مؤكداً عدم قبوله أي تقصير .

وكان أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإدارى وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، مضيفا أنه تم إحالة 81 موظفا بمراكز إيتاى البارود والرحمانية والدلنجات للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة .

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، مؤكداً عدم قبوله أى تقصير  .

 

 
 
 

 


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