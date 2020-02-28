اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماذا قالت جريتا ثونبيرج عن قادة العالم تجاه التغيير المناخى؟

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:44 م
ماذا قالت جريتا ثونبيرج عن قادة العالم تجاه التغيير المناخى؟ جريتا ثونبيرج
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج، الآلاف من المتظاهرين إلى مسيرة حاشدة للتغير المناخي في مدينة بريستول بالمملكة المتحدة اليوم، من أجل الضغط لاتخاذ خطوات جادة لاتخاذ تدابير جادة تجاه التغيير المناخى بينما انتقدت قادة العالم، قائلة :"أنهم يتصرفون مثل الأطفال".

جريتا ثونبيرج (1)

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الناشطة السويدية البالغة من العمر 17 عامًا التي احتلت مكانة بارزة على المستوى الدولي منذ عامين بعد الاحتجاج على سياسة الحكومة السويدية من أجل تغيير المناخ، تحدثت إلى حشدًا كبيرًا صباح اليوم.

جريتا ثونبيرج (6)

وصلت جريتا إلى مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، بالقطار لحضور مظاهرة حاشدة حول التغير المناخي ، حيث انتقلت فى سيارة كهربائية  قبل التوجه بمرافقة الشرطة من محطة سكة حديد للألقاء خطابها.

جريتا ثونبيرج (5)

وأضاف التقرير، أن "جريتا" ألقت باللوم على المسؤولين حيث أنهم لم يتخذوا أي خطوات تجاه عواقب التغير المناخى، قائلة:"لا يتم فعل شيء لوقف هذه الأزمة، على الرغم من كل الكلمات والوعود الجميلة للمسؤولين المنتخبين، أنا لن أقف جانبا وأشاهد".

جريتا ثونبيرج (4)

وأشارت :"لن أسكت بينما العالم يشتعل.. قادة العالم يتصرفون مثل الأطفال، لكن يجب أن نستمر ويجب أن نتحلى بالصبر. ونتذكر أن التغييرات المطلوبة لن تحدث بين عشية وضحاها لأن الحلول بعيدة عن الأنظار".

جريتا ثونبيرج (3)

وأكملت:"إذا نظرت عبر التاريخ ، فإن كل التغييرات العظيمة جاءت من الناس.. لقد تعرضنا للخيانة من قبل من هم في السلطة ، وهم يخذلوننا. لكننا لن نتراجع ..لن نكون صامتين، لأننا التغيير، والتغيير قادم سواء أحببتم ذلك أم لا".

جريتا ثونبيرج (2)

كانت جريتا صرحت إلى المراسلين المحليين بأنها اختارت زيارة بريستول لأن "الحركة قوية جدًا هنا" ، وأعربت عن أملها في أن يكون الحدث "تجمعًا للناس يقفون معًا تضامنا".

ويشار إلى أنه كانت أصدرت الشرطة بالاشتراك مع مجلس مدينة بريستول عددًا من التحذيرات بسبب إغلاق الطرق المتعددة والتحويلات ، حيث من المقرر أن يتوافد 20 ألف شخص على الأقل إلى المظاهرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جريتا ثونبيرج

التغير المناخى

بريطانيا

المملكة المتحدة

المناخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشرطة البريطانية تحذر من مسيرة الناشطة السويدية جريتا ثونبرج.. اعرف القصة؟

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:31 ص

جريتا ثونبرج تلتقى مالالا يوسف فى أكسفورد.. ويونيسف: "مثالان يحتذى بهما".. صور

الخميس، 27 فبراير 2020 11:21 م

إطلاق اسم الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج على حلزون.. صور

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:00 ص

جريتا ثونبرج تنشر أول فيديو لرحلة عبور "الأطلسى" من أمريكا الشمالية للشبونة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:01 م

ناشطة المناخ جريتا ثونبرج تحذر من انتحال شخصيتها بسبب بطل فيلم "الجوكر"

الجمعة، 31 يناير 2020 01:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة