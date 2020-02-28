ماذا قالت جريتا ثونبيرج عن قادة العالم تجاه التغيير المناخى؟

كتب هيثم سلامة

دعت الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج، الآلاف من المتظاهرين إلى مسيرة حاشدة للتغير المناخي في مدينة بريستول بالمملكة المتحدة اليوم، من أجل الضغط لاتخاذ خطوات جادة لاتخاذ تدابير جادة تجاه التغيير المناخى بينما انتقدت قادة العالم، قائلة :"أنهم يتصرفون مثل الأطفال".





وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الناشطة السويدية البالغة من العمر 17 عامًا التي احتلت مكانة بارزة على المستوى الدولي منذ عامين بعد الاحتجاج على سياسة الحكومة السويدية من أجل تغيير المناخ، تحدثت إلى حشدًا كبيرًا صباح اليوم.

وصلت جريتا إلى مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، بالقطار لحضور مظاهرة حاشدة حول التغير المناخي ، حيث انتقلت فى سيارة كهربائية قبل التوجه بمرافقة الشرطة من محطة سكة حديد للألقاء خطابها.

وأضاف التقرير، أن "جريتا" ألقت باللوم على المسؤولين حيث أنهم لم يتخذوا أي خطوات تجاه عواقب التغير المناخى، قائلة:"لا يتم فعل شيء لوقف هذه الأزمة، على الرغم من كل الكلمات والوعود الجميلة للمسؤولين المنتخبين، أنا لن أقف جانبا وأشاهد".

وأشارت :"لن أسكت بينما العالم يشتعل.. قادة العالم يتصرفون مثل الأطفال، لكن يجب أن نستمر ويجب أن نتحلى بالصبر. ونتذكر أن التغييرات المطلوبة لن تحدث بين عشية وضحاها لأن الحلول بعيدة عن الأنظار".

وأكملت:"إذا نظرت عبر التاريخ ، فإن كل التغييرات العظيمة جاءت من الناس.. لقد تعرضنا للخيانة من قبل من هم في السلطة ، وهم يخذلوننا. لكننا لن نتراجع ..لن نكون صامتين، لأننا التغيير، والتغيير قادم سواء أحببتم ذلك أم لا".

كانت جريتا صرحت إلى المراسلين المحليين بأنها اختارت زيارة بريستول لأن "الحركة قوية جدًا هنا" ، وأعربت عن أملها في أن يكون الحدث "تجمعًا للناس يقفون معًا تضامنا".

ويشار إلى أنه كانت أصدرت الشرطة بالاشتراك مع مجلس مدينة بريستول عددًا من التحذيرات بسبب إغلاق الطرق المتعددة والتحويلات ، حيث من المقرر أن يتوافد 20 ألف شخص على الأقل إلى المظاهرة.