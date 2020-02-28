اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 09:29 ص
خالد صلاح
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كوريا الشمالية تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع تفشى كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:26 ص
كوريا الشمالية تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع تفشى كورونا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ

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اتخذت سلطات كوريا الشمالية سلسلة إجراءات مشددة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، المنتشر على أراضى جارتها الجنوبية والصين.
وشرعت بيونج يانج منذ منتصف الشهر الجارى فى إغلاق جميع المنافذ الحدودية وتعليق حركة النقل الجوى والسككى مع دول العالم، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس.
وقبل ذلك، قررت الحكومة زيادة فترة الحجر الصحى على جميع القادمين من دول أجنبية لمدة 30 يوما، مع فرض قيود صارمة على الدبلوماسيين الأجانب العاملين فى البلاد.


كوريا الشمالية

كورونا

فيروس كورونا

الصين

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