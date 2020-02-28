كوريا الشمالية تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع تفشى كورونا

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اتخذت سلطات كوريا الشمالية سلسلة إجراءات مشددة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، المنتشر على أراضى جارتها الجنوبية والصين.

وشرعت بيونج يانج منذ منتصف الشهر الجارى فى إغلاق جميع المنافذ الحدودية وتعليق حركة النقل الجوى والسككى مع دول العالم، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس.

وقبل ذلك، قررت الحكومة زيادة فترة الحجر الصحى على جميع القادمين من دول أجنبية لمدة 30 يوما، مع فرض قيود صارمة على الدبلوماسيين الأجانب العاملين فى البلاد.