كوريا الشمالية تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع تفشى كورونا

اتخذت سلطات كوريا الشمالية سلسلة إجراءات مشددة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، المنتشر على أراضى جارتها الجنوبية والصين.
وشرعت بيونج يانج منذ منتصف الشهر الجارى فى إغلاق جميع المنافذ الحدودية وتعليق حركة النقل الجوى والسككى مع دول العالم، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس.
وقبل ذلك، قررت الحكومة زيادة فترة الحجر الصحى على جميع القادمين من دول أجنبية لمدة 30 يوما، مع فرض قيود صارمة على الدبلوماسيين الأجانب العاملين فى البلاد.
كوريا الشمالية تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع تفشى كوروناالجمعة، 28 فبراير 2020 07:26 ص
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتخذت سلطات كوريا الشمالية سلسلة إجراءات مشددة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، المنتشر على أراضى جارتها الجنوبية والصين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
كورونا يثير الذعر فى العالم .. كندا تطالب مواطنيها بتخزين الأدوية والأطعمة لمواجهته..إلغاء صلاة الجمعة فى 23 مدينة إيرانية خوفا من انتشار الفيروس.. والعراق تغلق دور السينما والمقاهى والنوادىالجمعة، 28 فبراير 2020 12:00 ص
33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى ولاية كاليفورنيا الأمريكيةالخميس، 27 فبراير 2020 10:50 م
فيديو.. حقيقة انتشار فيروس كورونا فى قصر العينىالخميس، 27 فبراير 2020 10:47 م
نائب الرئيس الأميركي: نسبة تهديد فيروس كورونا للأميركيين متدنيةالخميس، 27 فبراير 2020 10:31 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة