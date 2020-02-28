كورونا يغلق ملاهي ديزني في طوكيو حتى منتصف مارس

طوكيو أ ش أ/

أعلنت الشركة التي تتولى تشغيل ملاهي ديزني لاند في طوكيو، اليوم الجمعة، إغلاق المتنزه الترفيهي اعتباراً من يوم غد السبت وحتى 15 مارس في ظل تفشي فيروس كورونا في اليابان.

وأضافت شركة أورينتال لاند - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أنه سيتم أيضاً إغلاق متنزه ديزني سي اعتباراً من الغد.

وأفادت بأن قرارها جاء امتثالا لطلب الحكومة هذا الأسبوع بإلغاء أو تأجيل التجمعات والفعاليات الكبيرة لمدة أسبوعين، وبعدما دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إغلاق جميع المدارس للحيلولة دون انتشار الفيروس.

قالت أورينتال لاند إنها تعتزم إعادة فتح المتنزه بالقرب من طوكيو في 16 مارس، لكنها ستقرر الجدول الزمني المحدد لذلك في وقت لاحق بعد التشاور مع الوكالات الحكومية.

ويأتي هذا الإجراء وسط قلق متزايد بشأن ارتفاع عدد الحالات المصابة التي لا يمكن تعقبها في شمال اليابان ومناطق أخرى.

لدى اليابان الآن أكثر من 910 حالات مصابة بالفيروس، من بينهم 705 على متن سفينة سياحية خاضعة لحجر صحي.

وتأكدت وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس، أمس، في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، التي تعد الآن مكان الزيادة المضطردة في الإصابات.