اليوم السابع
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قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة الطود للصيانة بمحطة محولات العديسات..غدا

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:01 ص
قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة الطود للصيانة بمحطة محولات العديسات..غدا محول كهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه تقرر أن يتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق وذلك يوم غداً السبت، بناءاً على طلب محطة محولات العديسات لإجراء أعمال الصيانة وربط الخطوط ببعضها داخل المحطة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، وناشد جميع المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازم بالمناطق المقرر قطع التيار بها خلال فترة الفصل للكهرباء.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه قررت هندسة كهرباء العديسات بحرى بمركز الطود فصل التيار الكهربائي عن المناطق الأتية "مغذي المستشفى للمناطق التالية وهى" العديسات بحرى وأبو خواجة وأم غرباب ومرشحات المياه" - مغذى الشهيد للمناطق (الطراخين ونجع الدار ونجع الطويل ونجع الجسور وكرم الحجة" - مغذى التليفزيون للمناطق (نجع علوان والمهيدات وقباح ونجع خميس وإرسال التليفزيون" - مغذى مستشفى العديسات التخصصي - مغذى نزل الشباب وإعداد القادة - غذى الإذاعة للمناطق "مسلم والعرب والفتاتيح والطود البلد وأبو عنان" - مغذى الظهير الصحراوى للمناطق "ابو عربي والعمدة ومجلس المدينة والحسينات شرق"، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 29/2/2020 من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 9 صباحاً في نفس اليوم، بناءاً على إشارات وطلب محطة محولات العديسات.

وكان قد تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرقة محافظة الأقصر، أعمال تنفيذ خطة القرى الأكثر إحتياجاً للعام الحالى 2019 /2020 فى قطاع الكهرباء بقرية العديسات قبلى بمركز الطود، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لدعم القرى الأكثر إحتياجاً، حيث أوضح هشام على أبازيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، أنه تم تركيب 80 عمود جهد منخفض لإنارة الشوارع والطرق بقرية العديسات قبلي، منهم 43 عامود تم تركيبهم بشوارع وطرق حاجر العديسات قبلى، و 37 عمود بشوارع وطرق نجع علوان وقباح والمهيدات ونجع خميس، كما أكد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، أنه تم الإنتهاء من إنشاء وصب قواعد خرسانية لأكشاك محولات الكهرباء بمناطق الشيخ عامر، ونجع قباح والبروج شرق.

 


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