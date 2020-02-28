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فيديو.. حوثيون يعتدون على مسن وأسرته بعد اقتحام منزله بالحديدة

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:15 م
فيديو.. حوثيون يعتدون على مسن وأسرته بعد اقتحام منزله بالحديدة المسن
إيمان حنا

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في انتهاك صارخ لقوانين حماية حقوق الإنسان، اعتدى عدد من الحوثيين بمديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة، على مسن يدعى أحمد العسكرى يبلغ 80 عاما، وأسرته بعد أن اقتحموا منزله.

وأقدم أحد قادة المليشيات الحوثية فى مديرية جبل رأس، ويدعى محمد عبد الحافظ مهيوب عبدالله الغبان المكنى "بأبو نجران"، رافقه عدد من الحوثيين على اقتحام منزل الحاج المسن أحمد سعيد العسكرى أحد المواطنين من أبناء المديرية وهو رجل كبير يبلغ من العمر 80 عاما، حيث اعتدوا عليه وعلى زوجته وبناته بالضرب المبرح، وقام القيادى الحوثى محمد الغبان بضرب هذا المسن على راسه بمؤخرة الآلى وفى جميع أنحاء جسمه، مما أفقده الوعى.

وفي نفس اليوم بالظهيرة، أعادوا الكرة بثلاثة أطقم وحاصروا المنزل بأكثر من 100 حوثى، وتم تطويق المنزل وتهديد من كان بداخله.

وناشدت أسرة المواطن المسن، أحمد العسكرى، المجتمع الدولى والضمير العالمى ومنظمات حقوق الإنسان، والتحالف العربى، وكل الشرفاء فى مديرية جبل رأس، واليمن عامة، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات والتعسفات والترهيب الذى تمارسه المليشيات الحوثية بحق المواطنين.


الحوثيين

اليمن

اليمنيين

انتهاك الحووثيين

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