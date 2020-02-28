فيديو.. ايران تعقم الأضرحة والشوارع لمواجهة كورونا بعد وفاة 34 واصابة 388

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشرت وكالة تسنيم الايرانية مقاطع فيديو لتعقيم الأضرحة في مدينة قم، التي تعد مركز تفشى فيروس كورونا المستجد، وأجرت السلطات عملية تعقيم للشوارع المحيطة بضريح فاطمة المعصومة ، كما تعقيم شوارع بندر عباس بعدما بلغ عدد الوفيات 34 والمصابيين 388 وشفاء 73 حالة بحسب احدث احصائية اعلنتها وزارة الصحة الايرانية.

🎥فیلم | ضدعفونی مستمر بخش‌های مختلف حرم مطهر رضوی



بخش‌های مختلف حرم مطهر توسط دستگاه‌های مه‌پاش و ماشین آلات مکانیزه به صورت مستمر چند نوبت در طی روز ضد عفونی گسترده می‌شود pic.twitter.com/bahbVNmvQu — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 28, 2020

وكانت نشرت وسائل اعلام إيرانية خريطة توضح مسار تفشي فيروس كورونا المستجد في 24 محافظة إيرانية، أجرت السلطات اجراءت احترازية منها الغاء الأنشطة العامة وتعليق الدراسة في مختلف المدن.

كما ألغت السلطات الإيرانية إقامة صلاة الجمعة اليوم في العديد من المدن وأعلنت 23 محافظة غلق مصلياتها، في مقدمتها مدينة طهران وقم، اللتين تعدان بؤرة تفشي المرض في البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج. وتفشي فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة 20 فبراير الجارى، وكانت لمسنين اثنين فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران. 🎥 عملیات ضد عفونی نقاط مختلف شهر قم توسط نیروهای سپاه در حال انجام است و نقاط مختلف شهر به وسیله ماشین های مخصوص در حال سمپاشی و گندزدایی است. قرار است این عملیات هر هفته دوبار انجام شده و تمام شهر قم ضدعفونی شود. pic.twitter.com/JAhpnQfwTa — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 28, 2020

وكان الفيروس القاتل اقترب من مواقع حساسة فى السلطة الإيرانية، بعدما أصيب به عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهى آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون متواجدة بشكل دائم فى مقر الرئاسة الإيرانية فى "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحانى، ما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين، لاسيما وأن جميع من أصيبوا شوهدوا الأيام الأخيرة فى اجتماعات مع الرئيس ومسئوليين كبار فى البلاد.

وضمت قائمةالشخصيات العامة التى أصيبت بالفيروس :نائب وزير الصحة ايرج حريجي، والنائب الإيرانى مجتبى ذو النور، والنائب محمود صادقى وتوفي الدبلوماسي الأسبق سيد هادي خسرو شاهي امس في احدي مستشفيات طهران بسبب اصابته بالفيروس.