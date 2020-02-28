اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 03:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فوائد الترمس على صحتك وبشرتك وشعرك

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:00 ص
فوائد الترمس على صحتك وبشرتك وشعرك الترمس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع healthbenefitstimes فإن هناك فوائد عديدة للترمس على صحة الجسم والبشرة ومنها:

فوائد الترمس على صحة الجسم

1:يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ووقايته من الخرف والزهايمر.

2:تناول الترمس يساعد على الحفاظ على صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة العظام.

3:تناول الترمس يساعد على تقوية القلب والأوعية الدموية ووقايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

4:يحتوى الترمس على بعض الخصائص التي تعمل على حرق الدهون وإنقاص الوزن.5:يحتوى الترمس على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الالتهابات والقرح.

6:يحتوى الترمس على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الفيروسات والأمراض.

7:يحتوى الترمس على العديد من العناصر والفيتامينات التي تساعد على الحد من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

فوائد الترمس على صحة البشرة والشعر

1: يحتوى الترمس على بعض الخصائص التي تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من البقع الداكنة ولبثور السوداء.

2:يعتبر الترمس من أفضل الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات التي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها.

3:ماسك الترمس مع العسل الأبيض يعمل على تفتيح ونقاء البشرة وتفتيحها.

4: يساعد الترمس على تعزيز فروة الرأس وطوله وحمايته من التساقط والتلف.

5: يعزز نمو الشعر وكثافته ويساعد على طوله وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات.

 

 

 


الترمس

فوائد الترمس

تناول الترمس

الترمس للبشرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة