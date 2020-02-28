فوائد الترمس على صحتك وبشرتك وشعرك

كتبت نهير عبد النبى

يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع healthbenefitstimes فإن هناك فوائد عديدة للترمس على صحة الجسم والبشرة ومنها:

فوائد الترمس على صحة الجسم



1:يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ووقايته من الخرف والزهايمر.

2:تناول الترمس يساعد على الحفاظ على صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة العظام.

3:تناول الترمس يساعد على تقوية القلب والأوعية الدموية ووقايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

4:يحتوى الترمس على بعض الخصائص التي تعمل على حرق الدهون وإنقاص الوزن.5:يحتوى الترمس على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الالتهابات والقرح.

6:يحتوى الترمس على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الفيروسات والأمراض.

7:يحتوى الترمس على العديد من العناصر والفيتامينات التي تساعد على الحد من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

فوائد الترمس على صحة البشرة والشعر



1: يحتوى الترمس على بعض الخصائص التي تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من البقع الداكنة ولبثور السوداء.

2:يعتبر الترمس من أفضل الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات التي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها.

3:ماسك الترمس مع العسل الأبيض يعمل على تفتيح ونقاء البشرة وتفتيحها.

4: يساعد الترمس على تعزيز فروة الرأس وطوله وحمايته من التساقط والتلف.

5: يعزز نمو الشعر وكثافته ويساعد على طوله وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات.