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فلسطين : لم يتم تشخيص أى إصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:09 م
فلسطين : لم يتم تشخيص أى إصابة بفيروس كورونا صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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 أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، انه لم يتم تشخيص أى حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" كورونا، فى فلسطين حتى الآن.

وأضافت الوزارة - فى بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية"وفا" إنه تم إجراء 121 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، فى مختبر الصحة العامة المركزى منذ 20 يناير من العام الجاري، وكانت جميعها "سلبية" أى غير مصابة بالفيروس.

وأشارت إلى ان عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا عالميا 82 ألفا و294، منها 3664 سجلت خارج الصين فى 46 دولة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 2747 فى الصين و57 خارجها، وذلك استنادا لتقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية لغاية أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة، أن الحجر الصحى فى مركز الحجر الخاص يطبق فى حجر الأكاديمية على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق الموبوءة بالفيروس وهى الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وماكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، والعراق.

ولفتت إلى أنه يجب أن يخضع مواطنو هذه الدول لحجر صحى مدته 14 يوما، بدءا من آخر يوم أقاموا فيه فى الدول المذكورة.

وتابعت : إن الحجر المنزلى يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق الآتية: الفلبين، وتايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان.

 

 


فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

الحجر الصحى

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