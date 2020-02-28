فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

تفتتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر فبراير الجارى بجانب أيضًا طرح منتجات اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.



وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الحالى، مؤكدة أنه جرى صرف ما يقرب من 90% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى أمس، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات التموينية، وهو 50 جنيهًا.



وكانت الوزارة، قد أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة، خاصة السلع الأساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، بجانب أيضًا توفير كميات من كافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" فى كافة المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.



وجدير بالذكر ان وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافة المحافظات النائية، منعا لحدوث أى أزمات فى حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول، حيث تم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.