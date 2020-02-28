اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فاينانشيال تايمز: أمريكا تغلق أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها بسبب كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:08 م
فاينانشيال تايمز: أمريكا تغلق أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها بسبب كورونا قاعدة عسكرية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الجمعة أن الجيش الأمريكى وضع حامياته العسكرية فى كوريا الجنوبية، بما فى ذلك أكبر قاعدة للجيش خارج الولايات المتحدة، قيد الإغلاق فى محاولة لحمايته طاقمها من تفشى فيروس كورونا الجديد.

ونقلت الصحيفة (فى تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني) عن خبراء قولهم:" إن القيود المفروضة على معسكر همفريز فى كوريا الجنوبية وغيره من القواعد الأمريكية الأخرى المنتشرة هناك ما هى إلا جزء من الجهود المبذولة لضمان عدم تسبب هذا الفيروس فى الحد من قدرة القوات على الاستجابة لأى استفزازات محتملة من كوريا الشمالية.

يأتى ذلك ، وفقا لما قالته الصحيفة، فى الوقت الذى أصبحت فيه كوريا الجنوبية أول دولة تفوق الصين فى عدد الحالات المؤكدة الجديدة. حيث سجلت العاصمة "سول" 505 حالة جديدة يوم أمس الخميس، ليصل مجموع الحالات إلى أكثر من ألفى حالة. فى حين أبلغت الصين عن 327 حالة جديدة فى نفس اليوم.

وأضافت الصحيفة فى هذا الشأن:" أن إغلاق هذه الحاميات هى أيضا جزءًا من إجراءات مكافحة الفيروسات الشاملة التى ينفذها الجنرال روبرت أبرامز، الذى يتولى قيادة 28,500 جندى أمريكى فى كوريا الجنوبية. وهذا الرقم هو واحد من أكبر تجمعات أفراد الجيش الأمريكى فى بلد أجنبى واحد".

وأشارت الصحيفة إلى أن جنديا أمريكيا واحد اصيب بالفعل بالفيروس وتم عزله فى منشأة طبية تابعة للجيش. كما أصيب 25 من الجنود الكوريين الجنوبيين بالمرض، فضلا عن حجز ما يقرب من 10 آلاف جندى آخر فى الحجر الصحي. حتى أن الجنرال أبرامز رفع هذا الأسبوع مستوى المخاطر الصحية إلى "مرتفع" عبر منشآت القوات الأمريكية فى كوريا، بما فى ذلك معسكر همفريز، الذى يقع على بعد حوالى 70 كم من سول.

ورجحت "فاينانشيال تايمز" إمكانية أن تمنع هذه القيود الجديدة الموظفين والمقاولين المدنيين الذى يُعتبر وجودهم هناك "غير ضروري" من دخول القواعد الأمريكية.وهذا ما تؤكده شاشات فحص الصحة المنتشرة عند مداخل القواعد الأمريكية فى كوريا.

وتابعت الصحيفة البريطانية تقول:" إن الاختبارات الطبية التى أجراها جنود أمريكيون وكوريون تظهر عليهم أعراض الفيروس تحظى بأولوية عن اختبارات المواطنين العاديين"، وذلك وفقا لما قاله شخص على دراية بالأمر لكنه رفض ذكر اسمه بسبب أهمية الموضوع...فضلا عن قرار تعليق التدريبات المشتركة واسعة النطاق التى تجريها الولايات المتحدة بشكل دورى مع كوريا الجنوبية.

وتعليقا على ذلك، أكد تشون إن بوم، وهو ملازم أول متقاعد من كوريا الجنوبية وقائد القوات الخاصة، أنه برغم من القيود الجديدة، إلا أنه لا يتوقع أن تزداد المخاطر الأمنية التى يمكن أن تترتب على ذلك بسبب تفشى الفيروس فى كوريا الشمالية هى الأخرى.

فى سياق متصل، ومع ذلك، أوضحت "فاينانشيال تايمز" أن هناك مشاكل أخرى تلوح فى الأفق أمام الوجود الأمريكى فى كوريا الجنوبية؛ وهذا لأن سول وواشنطن فشلتا فى التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف استضافة القوات الأمريكية، مما يعنى أن بعض الموظفين الكوريين المحليين البالغ عددهم 9000 سيُطلب منهم قريبًا أخذ اجازة غير مدفوعة. حتى أن أحد أبرز القادة الأمريكيين فى كوريا الجنوبية وصف أزمة الفيروس والخسارة التى ربما تلوح فى الأفق للموظفين بأنها "عاصفة" تضرب القوات الأمريكية فى آسيا.

وفى هذا، حذر أيضا أحد المستشارين العسكريين الأمريكيين:" أن طول فترة اغلاق المنشآت العسكرية الأمريكية فى كوريا يمكن أن تؤدى فى نهاية المطاف إلى إضعاف قدرة القوة على الرد على تهديد كوريا الشمالية"... وأضاف أنه فى حين أن القيود الجديدة ستساعد فى السيطرة على تفشى المرض،إلا أن الثكنات- التى يعيش فيها الجنود ويعملون فى أماكن قريبة منها- يمكن أن تكون بمثابة "مستنقع" للفيروس!.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

قاعدة عسكرية

كوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمريكا تطلب من قواتها بالسعودية تجنب المواقع المزدحمة مع انتشار كورونا فى الخليج

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:51 م

"المصرى للفكر والدراسات": مصر تثق بوساطة أمريكا والبنك الدولى حول سد النهضة

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:59 ص

كورونا يحطم اقتصاد أمريكا اللاتينية.. بورصة البرازيل تنخفض 7% بعد تأكيد أول إصابة.. والأرجنتين تعانى تراجع 5.6%.. وعملة المكسيك المحلية تنهار ..وخبراء: تعليق الأنشطة الصناعية وتعطيل التوريد يدمر اقتصاد القارة

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:30 ص

عندما يصبح الفيروس سلاحا سياسيا..اعلام أمريكا استخدم كورونا لمهاجمة الصين المنافس التلقيدى لواشنطن..وبومبيو يجدد هجومه على إيران بسببه..واليمين المتطرف فى أوروبا يستغله للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة على الهجرة

الخميس، 27 فبراير 2020 10:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة