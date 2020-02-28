اليوم السابع
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علماء بجامعة هونج كونج يحددون المؤشرات الحيوية لتطوير لقاح فيروس كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:00 م
علماء بجامعة هونج كونج يحددون المؤشرات الحيوية لتطوير لقاح فيروس كورونا احتمالية قريبة لتطوير لقاح من جامعة هونج كونج
كتبت إيناس البنا

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أعلن العلماء بجامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، تمكنوا من تحديد مجموعة من أهداف اللقاح المحتملة، والتي يمكن أن تكون مفيدة لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لتقرير وكالة الإنباء الصينية، حدد فريق بقيادة عالمي البيانات بالجامعة ماثيو مكاي وأحمد عبد القدير، مجموعة من محاضرات الخلية B والخلايا التائية المستمدة من السارس، وهي شظايا بروتينية يمكن أن تؤدي إلى استجابة مناعية ضد السارس، والتي قد تؤدي بالمثل إلى استجابة مناعية ضد الفيروس التاجي الجديد.

وتعتبر النتائج أساسية في توجيه مزيد من الدراسات حول تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا الجديد، ووجد الفريق أن 20 % من حلقات السارس (شظايا بروتين صغيرة من الفيروس المستهدفة من قبل الخلايا المناعية البشرية) لديها تطابق وراثي مع فيروس كورونا الجديد.

وقال ماثيو ماكاي، الأستاذ في أقسام الهندسة الإلكترونية وهندسة الحاسبات والهندسة الكيميائية والبيولوجية: "نعتقد أن هذه البروتينات المكتشفة هم المرشحون المحتملون الذين يمكن أن يثيروا استجابة مناعية ضد COVID-19".

وأجرى الفريق أيضًا تحليلًا للتغطية السكانية ووجد أن حلقات الخلايا التائية المحددة في هذه الدراسة، لديها القدرة على تحفيز الاستجابة المناعية لدى جزء كبير من السكان خلال فترة السارس.

وقال الباحثون: "نظرًا لوجود مجموعة الحلقات هذه أيضًا في فيروس COVID-19 ، فإن تطوير اللقاح يمكن أن يكون فعالًا أيضًا بالنسبة لجزء كبير من السكان".

 

 


فيروس كورونا

لقاح محتمل لكورونا

سارس

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