ضبط 3 هاربين من 61 حكما قضائيا.. ونصف كيلو حشيش فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت مباحث مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ، اسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص هاربين من 61 حكم قضائي. وتم التحفظ على المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

البداية تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث القليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ واسفرت الحملة عن ضبط كلا من:"م.س"34 سنه،عامل، محكوم عليه هارب فى 9 أحكام حبس ( تبديد)، و"ن.ج" 45 سنة، مقاول، محكوم عليه هارب في 22 حكم حبس (تبديد)، و"ن.ع" 67 سنة ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 30 حكم حبس"تبديد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من القبض على عاطل يقوم بترويج مخدر الحشيش على عملائهم بدائرة المركز، وتم ضبطة بنصف كيلو حشيش مخدر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

ذلك وقد وردت معلومات للمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بتردد عاطل علي دائرة المركز لترويج مخدر الحشيش علي عملائه بدائرة المركز .

وجرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وعقب تقنيين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعي "ا.ر" وبحوزتة نصف كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائهم، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الاجرامى ،والهاتف المحمول لتواصل مع عملائه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.