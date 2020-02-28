اليوم السابع
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ضبط بدال تمويني جمع سلع بـ7126 جنيها وتحرير 685 محضرا لمخالفين بالقليوبية

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:16 م
ضبط بدال تمويني جمع سلع بـ7126 جنيها وتحرير 685 محضرا لمخالفين بالقليوبية سلع تموينية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بقيادة عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وإشراف السيد الصباحي وكيل المديرية، حملة بنطاق مدينة قليوب، تمكنت خلالها من ضبط بدال تمويني، بناحية زاوية النجار التابعة للمركز والمدينة، قام بتجميع سلع تموينية  بقيمة 7126 جنيها، لبيعها بالسوق السوداء.

 كما تمكنت الحملة التي تم شنها بنطاق مدينة قليوب، من ضبط 59 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر المقررة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب عينات منها وإحالتها للمعامل المركزية لتحليلها، والتي أثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 ومن ناحيته أكد السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أن المديرية حررت عددا كبيرا من المحاضر للمخابز والأسواق خلال النصف الأول من شهر فبراير الحالي من العام الجارى، حيث تم تحرير 597  محضر للمخابز والمطاحن بالمحافظة، تنوعت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وبدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر والتوقف عن النشاط دون إبلاغ الجهات.

 وأضاف "الصباحى" فى تصريحات صحفية، أنه تم تحرير أيضا 84 محضرا تموينيا بالأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود بيانات للمنتجات، كما تم تحرير و4 محضر مواد بترولية، و8 محاضر لمستودعات البوتجاز على مستوى المحافظة خلال هذه المدة.

 فيما ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية القبض على مدير مسؤول عن إدارة محطة لتمويل السيارات بدائرة قسم العبور لتجميعه 75.400 لتر سولار وبنزين بهدف الاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وقدرت تلك الكمية بمبلغ 509.325 ألف جنيه وتولت النيابة التحقيق

 وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدير المسئول عن إدارة محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العبور لتجميعه وتصرفه فى 75.400 لتر"سولار وبنزين "80، 92" للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 509.325 ألف جنيهاً لتحقيق أرباح غير مشروعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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