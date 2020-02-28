ضبط أصحاب مخابز بالشرقية استولوا على 156 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة حملات أمنية مكبرة "خلال الــ 24 ساعة الماضية، وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، على جميع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، وذلك لضبط جرائم الغش التجارى، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1103) قضية تموينية متنوعة "ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته (4 طن أسماك مُدخنة "رنجة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات، غير صالحة للاستهلاك الأدمى، بسبب وجود تغير فى خواصها الطبيعية، قبل طرحها للبيع بالأسواق لمناسبة قرب عيد الربيع "شم النسيم" مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جانب من المضبوطات

وتمكنت الجهود من ضبط مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الحوامدية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (3,098 طن "لانشون - رنجة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بسبب وجود تغير فى خواصها الطبيعية ، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق .

ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية بدائرة مركز شرطة القنايات (بمحافظة الشرقية) لقيامه بإنتاج وتصنيع الحلويات مُستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بكميات (5,500 طن "دقيق فاخر – سكر فاخر") من مرتجعات الأسواق معبأة داخل أجوله بدون مستندات ، وضبط (850 كيلو جرام "حلويات شرقية") منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون بيانات لتاريخ الإنتاج والصلاحية ، قبل طرحها للبيع بالأسواق .

ونجحت الجهود فى ضبط مالكى مخبزين بلدى بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية) لتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المُدعم بإجمالى (28,750 طن) وذلك ببيعها فى السوق السوداء مستوليان على أموال الدعم بدون وجه حق قدرت بمبالغ إجماليها (156,687) ألف جنيه ، فضلا عن ضبط قضايا بإجمالى (626) أسطوانة بوتاجاز بدائرة قسمى شرطة "الأميرية والزاوية الحمراء" (بمحافظة القاهرة) لقيام المسئولين عن إدارة تلك المستودعات بتجميعهم وتصرفهم فى حصص أسطوانات البوتاجاز الواردة وذلك ببيعها فى السوق السوداء مستولين على أموال الدعم بدون وجه حق قدرت بمبالغ إجماليها (84,510 ألف جنيه).

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .