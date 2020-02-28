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ضبط أجنبية تعلن عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى فندق بالدقى

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:44 م
ضبط أجنبية تعلن عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى فندق بالدقى دعارة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط سيدة أجنبية مقيمة بأحد الفنادق في الدقى بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامها بالإعلان عن نفسها لممارسة أعمال منافية للآداب على إحدى المواقع بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتم ضبط بغرفة المذكورة (مبلغ 3900 دولار – 400 يورو – بعض المتعلقات الخاصة بممارسة الأعمال المنافية للآداب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة أحالت 4 فتيات لمحكمة الجنح؛ لمحاكمتهن فى اتهامهن بالتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة، وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين يعملون داخل نادى صحى بمنطقة العجوزة، اعتاد راغبى المتعة التردد عليه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
 
وتابعت التحقيقات: أن أجهزة الأمن رصدت نشاط مشبوه داخل النادى الصحى وبناء عليه وبعد إجراء التحريات، صدر إذن من النيابة العامة بمداهمة المكان.
 
وتمكنت قوة أمنية من ضبط 4 فتيات وهن "ح.ر"، "س.ف"، "ه. م"، "ع. أ" وشابين، أثناء تواجدهم فى النادى محل البلاغ متلبسين أثناء ممارسة الرذيلة، وتحفظت أجهزة الأمن على مبالغ مالية حصيلة الأعمال المنافية للآداب، تبين أن النادى يستخدم لأغراض "المساج الجنسى وممارسة الرذيلة"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

اداب

ممارسة الاداب

الدعارة

دعارة الاجانب

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