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صور.. وزير السياحة والآثار يلتقى وفدا سياحيا بلجيكيا داخل معبد الأقصر

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:57 م
صور.. وزير السياحة والآثار يلتقى وفدا سياحيا بلجيكيا داخل معبد الأقصر وزير الآثار يلتقي بوفد سياحى بلجيكى داخل معبد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، خلال زيارته لمعبد الأقصر بفوج سياحى بلجيكى، وتحدث معهم حول انطباعهم عن تجميل وتطوير المعابد الفرعونية، حيث أثنى الفوج السياحى على الاكتشافات التى قام بها رجال الآثار المصريون خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الآثار برفقة كل من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لافتتاح البوابات الجديدة لمعبد الأقصر المصممة بطراز مميز ضمن مشروعات الهوية البصرية، لخدمة أفواج السياح من حول العالم.

وتفقد وزير السياحة والآثار، داخل معبد الأقصر العمل في الصرح الغربي بتماثيل الملك رمسيس الثانى الذي يجري العمل داخله لاستكمال مشروع تطوير وتجميل واجهات المعبد أمام جمهور الضيوف من حول العالم.

وحرص الزائرون من المصريين والأجانب، فى معابد الأقصر والكرنك، على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، خلال جولته لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال فى مشروع الهوية البصرية بمعابد الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بهم، حيث التف حوله مجموعة من السياح الفرنسيين الذين سألوه عن سبب تغير شكل واجهة معبد الأقصر (الصرح الأول)، وأبدوا دهشتهم مما شاهدوه حيث أن جميع المطويات والكتب الإرشادية التي قرأوها تصور الواجهة وبها ثلاثة تماثيل للملك رمسيس الثانى ومسلة، أما الآن عندما شاهدوها فى الواقع وجدوها مزينة بستة تماثيل ومسلة.

وتفقد الدكتور العنانى برفقة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال الترميم الخاصة بتمثال رمسيس الثاني الموجود بالجهة الغربية للفناء الأول لمعبد الأقصر، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من عناصر مشروع الهوية البصرية بمعبد الأقصر، ومعابد الكرنك منها البوابات الحديثة بمداخل المعابد، والمنافذ الجديدة لبيع التذاكر، واللوحات الإرشادية الحديثة التى تم وضعها بأماكن متفرقة فى المعابد والتي تتوافق مع طابع الهوية البصرية، بالإضافة إلى بطاقات التعريف الخاصة بالعاملين بالمعابد ، والمقاعد الخشبية الجديدة لاستراحة الزوار وسلات القمامة المتطورة لفصل أنواع القمامة، والحواجز التى تحدد مسار الزيارة بالمعابد ومظلات لحماية الزوار من الشمس.

وزير الآثار يلتقي بوفد سياحى بلجيكى داخل معبد الأقصر (1)
وزير الآثار يلتقي بوفد سياحى بلجيكى داخل معبد الأقصر
وزير الآثار يلتقي بوفد سياحى بلجيكى داخل معبد الأقصر (2)
وزير الآثار يلتقي بوفد سياحى بلجيكى داخل معبد الأقصر 
وزير الآثار يلتقي بوفد سياحى بلجيكى داخل معبد الأقصر (3)
وزير الآثار يلتقي بوفد سياحى بلجيكى داخل معبد الأقصر 
وزير الآثار يلتقي بوفد سياحى بلجيكى داخل معبد الأقصر (4)
وزير الآثار يلتقي بوفد سياحى بلجيكى داخل معبد الأقصر 

 


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