صور.. محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة لبعض الأحياء السكنية

وطالب محافظ مطروح، بضرورة توعية المواطنين بأهمية النظافة، مع وضع أكياس القمامة بالصناديق المخصصة لها والمتواجدة على طول الطريق، لمنع التلوث وحفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

كما تفقد محافظ مطروح، منطقة السينما الصيفى، والتي سبق حفرها بعمق كبير وتوقفت الإنشاءات بها، ووجه لمجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الإسكان، بسرعة البدء فى عمل سور حديدي حفاظا على سلامة المواطنين، ومنع التعدي عليها أو وضع القمامة بها، ووضع مقترحات لاستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المحافظة وأهلها.

يأتي في إطار إجراء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جولات ميدانية، لمتابعة الخدمات ومطالب واحتياجات المواطنين، خاصة بالقرى والأحياء السكنية المحرومة، بشكل مستمر، ومتابعة تنفيذ مطالب المواطنين، وتلقى تحركات المحافظ رضا وقبولا من المواطنين، منذ توليه، وحرصه على النزول للشارع وزيارة المناطق المختلفة، مع عد قصر جولاته على وسط المدينة والكورنيش والمناطق السياحية، وهو ما انعكس على تحسن الخدمات في العديد المناطق المحرومة.

محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (1)



محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (2)



محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (3)



محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (4)



محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (5)



محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (6)