اليوم السابع
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صور.. محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة لبعض الأحياء السكنية

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:17 م
صور.. محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة لبعض الأحياء السكنية محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة
مطروح – حسن مشالي

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أجرى اللواء خالد شعيب،  محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مروراً ميدانيا لمنطقة العجارمة السكنية، في مدينة مرسى مطروح، بعد 72 ساعة، من زيارته السابقة لها، لمتابعة تنفيذ الأعمال التي وجه بتنفيذها، خلال الجولة السابقة، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة، يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح.

وتابع المحافظ، أعمال توصيل الشبكة الفرعية للصرف الصحي بمنطقة العجارمة، وربطها  بشبكة  خط الريفية، ووجه لفرع الجهاز القومي للصرف الصحي، بسرعة  تنفيذ الأعمال، بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، مشيرا إلى انه يتم حاليا تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي، مع وضع خطة أعمال إقامة شبكة للصرف الصحي للمنطقة السكنية جنوب الريفية.

 وطالب محافظ مطروح، بضرورة توعية المواطنين بأهمية النظافة، مع وضع أكياس القمامة بالصناديق المخصصة لها والمتواجدة على طول الطريق،  لمنع التلوث وحفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

 كما تفقد محافظ مطروح، منطقة السينما الصيفى، والتي سبق حفرها بعمق كبير وتوقفت الإنشاءات بها، ووجه لمجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الإسكان، بسرعة  البدء فى عمل سور حديدي حفاظا على سلامة المواطنين، ومنع التعدي عليها أو وضع القمامة بها، ووضع مقترحات لاستغلالها الاستغلال الأمثل  بما يعود بالنفع  على المحافظة وأهلها.

 يأتي في إطار إجراء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جولات ميدانية، لمتابعة الخدمات ومطالب واحتياجات المواطنين، خاصة بالقرى والأحياء السكنية المحرومة، بشكل مستمر، ومتابعة تنفيذ مطالب المواطنين، وتلقى تحركات المحافظ رضا وقبولا من المواطنين، منذ توليه، وحرصه على النزول للشارع وزيارة المناطق المختلفة، مع عد قصر جولاته على وسط المدينة والكورنيش والمناطق السياحية، وهو ما انعكس على تحسن الخدمات في العديد المناطق المحرومة.

 

 محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (1)

محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (1)

محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (2)
محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (2)

محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (3)
محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (3)

محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (4)
محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (4)

محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (5)
محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (5)

محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (6)
محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (6)

محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (7)
محافظ مطروح يتابع تنفيذ توجيهاته خلال زيارته السابقة (7)

 

 


محافظة مطروح

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