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صور .. انتشار ظاهرة ذبح الطيور الحية بسوق الخميس ببلبيس.. ورئيس المدينة يشن حملة

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:00 ص
صور .. انتشار ظاهرة ذبح الطيور الحية بسوق الخميس ببلبيس.. ورئيس المدينة يشن حملة ذبح الطيور الحية لسوق الخميس ببلبيس
الشرقية – إيمان مهنى

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تتنشر مخلفات ذبح الطيور في سوق الخميس بمدنية بلبيس بمحافظة الشرقية، أحد أكبر الأسواق الأسبوعية بالمدنية، والذي ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب الذبح العشوائي، وقيام البائعين بالتنظيف فى الشارع بالسوق بطريق بدائية، والتخلص من المخلفات في الطريق العام .

وقال اللواء سامي علام رئيس مدينة بلبيس، أنه وجه قسم البيئة بمجلس مدينة بلبيس، لتنفيذ حملة للتفتيش على الأسواق بخصوص ذبح وتداول الطيور ، وتم التأكيد على أتباع الطرق الصحية السليمة للذبح والتخلص من المخلفات بطريقه صحية وسليمة، وإنذار البائعين، مضيفا أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سبق وأصدر قرار بالغلق الإداري لمدة ثلاث شهور لعدد 12 مزرعة دواجن بمركز ومدينة بلبيس لقيام أصحابها ببيع الطيور بدون سحب عينات قبل البيع من مزارع الدواجن مما يؤدي إلي انتشار مرض انفلونزا الطيور، وعدم السيطرة عليه مما يشكل خطر داهم علي صحة المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 70 / 2009 .

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أنه أثناء المرور الدوري على مزارع الدواجن بمركز بلبيس تبين وجود عدد من مزارع الدواجن تقوم ببيع الطيور بدون سحب عينات قبل البيع من مزارع الدواجن مما يؤدي إلي انتشار مرض انفلونزا الطيور وعدم السيطرة عليه الأمر الذي يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وبعرض الموضوع على محافظ الشرقية وافق على إصدار قرار بالغلق الإداري للمزارع لمدة ثلاث شهور وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل مديرية الطب البيطري ، لـ "اليوم السابع"، أن المحافظة بها 8 آلاف مزرعة نصفهم مرخص، ولجان بيطرية تمر بصفة يومية لسحب عينات للتأكد من سلامة الطيور، حيث يتم سحب للتصريح للذكر وعينات لقياس المناعة بالنسبة للبياض، وعينات من الكتاكيت استكمال تربية، مضيفا أنه خلال العام أصدار 8339 تصريح للذبح بمجازر الدواجن لـ  7 مليون و 316 ألف و 530 طائر، والإفراج عن 109 رسالة بإجمالي 2 مليون و 562 ألف و675 طائر بعد إجراء الحجر البيطري عليها، مضيفا أنه يوجد بالمحافظة 27 مجزر لذبح للطيور وعليها رقابة مشددة ، للتأكد من سلامة  المذبوحات .

ويذكر أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنها قامت بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، بتحصين 2 مليون و 286 ألف و 953 طائر، ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة مشيرا إلي أنه تم سحب  1114  عينة من الدواجن بالمزارع لبيان خلوها من الأمراض قبل البيع ولقياس المناعة واستكمال التربية .

ذبح الطيور الحية لسوق الخميس ببلبيس (1)
ذبح الطيور الحية لسوق الخميس ببلبيس 
ذبح الطيور الحية لسوق الخميس ببلبيس (2)
ذبح الطيور الحية لسوق الخميس ببلبيس 
ذبح الطيور الحية لسوق الخميس ببلبيس (3)
ذبح الطيور الحية لسوق الخميس ببلبيس 
ذبح الطيور الحية لسوق الخميس ببلبيس (4)
ذبح الطيور الحية لسوق الخميس ببلبيس 

 

 

 

 

 


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