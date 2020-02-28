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صحة الكويت: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" لـ 45 حالة.. والحالات مستقرة

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:34 ص
صحة الكويت: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" لـ 45 حالة.. والحالات مستقرة متحدث الصحة الكويتية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا.

‏وكشف الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، حول مستجدات الفيروس، مؤكدا أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد وصل إلى 45 حالة وجميعهم حالتهم مستقرة، مؤكدة أن هناك تعاون مستمر بين الوزارة وجميع الجهات المعنية للتصدى لهذا الفيروس.

الكويت
الكويت

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، أمس الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 43 حالة مؤكدة، إثر تسجيل 17 إصابة جديدة، موضحة أن الحالات الـ43 تلك كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.

وأوضحت الوزارة أنه تم عزل جميع الحالات المؤكدة فى المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات، وأنه وتجرى متابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية المتبعة لعلاج تلك الحالات، وأن جميع المصابين فى حالة صحية مستقرة، ويتمتعون بصحة جيدة وهم فى طور الشفاء.

فرضها إقرار على جميع المغادرين من مطار الكويت أو المنافذ البرية، يتم التوقيع عليه قبل مغادرتهم الكويت موضحة فى بيان، أن توقيع هذا الإقرار يأتى فى ضوء اتساع دائرة انتشار فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) دوليا، والاجراءات الاحترازية الدولية المتخذة لمواجهة هذا الفيروس، والتى قد تفرضها الدول لدخول ومغادرة المسافرين من وإلى الكويت فى أى وقت.

وأضافت أن الاقرار يتضمن التزام المسافر بالأوامر واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية المتوجه لها، وأن يقر عند عودته للكويت الالتزام بتعليمات وزارتى الصحة والداخلية من تاريخ وصوله الكويت ولمدة الحجر الصحى إن تطلب الأمر، وفق الاجراءات المتبعة من السلطات المختصة بالكويت.


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ايران

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