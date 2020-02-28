اليوم السابع
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س وج.. ما هو داء النشوانى؟.. تعرف على أعراضه وطرق العلاج

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:00 ص
س وج.. ما هو داء النشوانى؟.. تعرف على أعراضه وطرق العلاج الداء النشواني
فاطمة ياسر

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الداء النشواني مرض ربما تكون أول مرة تسمع به، فهو نادر الإصابة، وخلال الأشطر القادمة سنتعرف عن أعراضه وأسباب، وفقا لموقع " healthline" .

ما هو الداء النشواني؟
 

الداء النشواني يعد من الأمراض النادرة التي يتعرض للإصابة بها نتيجة لتراكم بروتين الأميلويد في الأنسجة و أعضاء الجسم، وهذا المرض في الكثير من الأحيان يكون هذا المرض وراثي، ويتسبب في تعرض الأعصاب للتلف في الجسم، ولذا يزداد فرص الإصابة بالزهايمر وتعرض القلب أو الكلي أو الرئة للتلف، كما أنه يتسبب في الإصابة بالتهاب المعدة، ويؤثر علي الكبد.

ما هي أسباب الإصابة بالداء النشواني؟
 

هناك العديد من العوامل  أي الأسباب المؤدية للإصابة بالداء النشواني، ومنها:

-العامل الوراثي له دور كبير في زيادة فرص الإصابة بهذا المرض النادر.

-زيادة التعرض للالتهابات المزمنة في الجسم تعد من أبرز الأسباب والعوامل.

-التقدم في العمر يعد من أبرز الأسباب.

-الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

اسباب الداء النشواني
اسباب الداء النشواني

 

ما هي أعراض الداء النشواني؟
 

هناك بعض الأعراض التي يجب التعرض عليها والتي تؤكد الإصابة بالداء النشواني، ومنها:

-يتعرض الشخص المصاب بالشعور الدائم بالإرهاق والتعب الغير مبرر.

-التعرض للكدمات وظهورها بالجسم.

-الإصابة بتورم في الجسم وخاصة اليدين والساقين.

-الأشخاص المصابة يتعرضون لضيق شديد في التنفس.

-التعرض لفقدان الوزن الغير المبرر.

-التعرض للشعور بالتنميل في الأطراف.

-الإصابة بضعف السمع.

-تضخم في اللسان.

اعراض الداء النشواني
اعراض الداء النشواني

 

ما هو علاج الداء النشواني؟
 

في بعض الأحيان يقوم الطبيب بإعطاء المريض الأدوية المسئولة عن التخلص من الالتهابات، وبعض الأطباء يقررون أعطاء المريض جلسات الكيمياوي مع زرع الخلايا الجذعية.

 


الداء النشواني

اسباب الداء النشواني

علاج الداء النشواني

اعراض الداء النشواني

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