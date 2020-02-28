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سيارات تجوب مدينة الأهواز لتعقيم وتطهير الشوارع والمواطنين من كورونا.. فيديو

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:52 م
سيارات تجوب مدينة الأهواز لتعقيم وتطهير الشوارع والمواطنين من كورونا.. فيديو السيارات تجوب الاحواز
كتب محمد شعلان

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تجري السلطات الأمنية في إيران عمليات تعقيم في وسائل النقل العامة والأماكن المزدحمة بالمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العديد من المدن الإيرانية، ونشرت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لتعقيم شوارع الأهواز الإيرانية للحد من انتشار كورونا، وظهرت السيارات وهي تجوب شوارع مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد وتعقم الطرق والشوارع الرئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحة العدوى.

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا القاتل في إيران إلى 34 شخص وإصابة 388 حالة، بحسب أخرإحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

وأعلنت 23 مدينة إلغاء صلوات الجمعة في مقدمتها طهران وقم بؤرة تفشي المرض في البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج.

ويتفشى فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة 20 فبراير الجارى، وكانت لمسنين اثنين فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران

وكان الفيروس القاتل، قد اقترب من مواقع حساسة فى السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب به عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهى آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون متواجدة بشكل دائم فى مقر الرئاسة الإيرانية فى "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحانى، ما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين، لاسيما وأن جميع من أصيبوا شوهدوا الأيام الأخيرة فى اجتماعات مع الرئيس ومسئوليين كبار فى البلاد.

وبخلاف معصومة أصيب عدد آخر من المسئولين الإيرانيين والشخصيات العامة بالفيروس وهم: نائب وزير الصحة ايرج حريجي، والدبلوماسي سيد هادي خسرو شاهي، والنائب الإيرانى مجتبى ذو النور، والنائب محمود صادقى.

وتحاصر وزارة الصحة الإيرانية الاتهامات داخل إيران وخارجها بعدم الشفافية فى الإعلان عن إحصائيات ضحايا الفيروس القاتل، بعد تفشيه فى العديد من المدن، حيث تعد إيران البلد الثانى الذى أودى الفيروس بحياة أكبر عدد من الأشخاص فيه بعد الصين، حيث منشأ الفيروس.


الاحواز

تعقيم الشوارع

ايران

فيروس كورونا

كورونا

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