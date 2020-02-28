سوريا: دعم الإرهاب أصبح استراتيجية ثابتة فى سياسات النظام التركى

دمشق /أ ش أ/

أكدت سوريا، اليوم الجمعة، أن حملة التضليل التى يقوم بها النظام التركى والدول الغربية ضدها خلال الأيام القليلة الماضية أثبتت الدعم الكبير الذى قدمته طيلة السنوات الماضية وتقوم بتقديمه الآن تلك الدول للمجموعات الإرهابية المسلحة والاستثمار الكبير الذى راهنت عليه لتنفيذ مخططاتها المعادية لتطلعات الشعب السوري.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية السورية - فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" - : إن مبالغة الإعلام التركى والغربى بالخسائر التى يتكبدها الجيش السورى فى المعارك الدائرة على محور مدينة سراقب وتبجحهم بها فى محاولة لرفع معنويات الإرهابيين المنهارة تمثل اعترافًا رسميًا بتورط قوات رجب طيب أردوغان بالقتال جنبًا إلى جنب مع المجموعات الإرهابية التكفيرية وتؤكد عدم التزام تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي.

وتابع قائلاً: "إن الإنجازات التى حققها الجيش السورى على الإرهاب بدعم من حلفائه وتمكنه من إعادة فتح الطريق الدولى بين حلب ودمشق وإعادة فتح مطار حلب الدولى واستعادة السيطرة على ما يزيد على مئة وثلاثين قرية فى محافظات إدلب وحلب وحماة وما تبعها من هستيريا تركية وغربية كشفت بشكل لا يقبل الشك أن دعم الإرهاب أصبح استراتيجية ثابتة فى سياسات هذه الدول للوصول إلى غاياتها الدنيئة والمرفوضة أخلاقياً والتى تتناقض قولاً وفعلاً مع مضمون القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى وتتعارض مع قانون حقوق الإنسان".

وأكد المصدر أن الجيش السورى الذى نجح خلال الأسابيع الأخيرة فى تحرير ملايين المواطنين من خطر الإرهاب سيستمر فى تنفيذ مهامه المتمثلة بإنهاء الوجود الإرهابى فى كل أنحاء سوريا وعدم السماح للدول الغربية وأدواتها فى تأبيد سيطرة هؤلاء الإرهابيين على شعبنا وتحكمهم بمصيره.