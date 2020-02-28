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خارجية البحرين تبدأ فى تفعيل خطة لإجلاء مواطنيها من إيران للفحص والحجر

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:09 ص
خارجية البحرين تبدأ فى تفعيل خطة لإجلاء مواطنيها من إيران للفحص والحجر الخارجية البحرينية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن البدء فى تفعيل خطة لإجلاء المواطنين البحرينيين المتواجدين فى ايران للفحص والحجر نظراً لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مدنها، وفى إطار تفعيل هذه الخطة، تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين فى إيران لتسجيل بياناتهم من خلال الاتصال على الرقم: 0097317227555.

البحرين
البحرين

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية، عبر موقعها الرسمى، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة فى مملكة البحرين سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين فى إيران قبل وصولهم إلى المملكة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولى لفحصهم وحجرهم حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة فى المملكة.

وفى نفس اليساق، أعلنت الصحة البحرينية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة، حتى نهاية أمس الخميس، معلنة استقرار الحالة الصحية لجميع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أفادت وزارة الصحة البحرينية أن العدد الإجمالى للحالات المصابة بلغ 33 حالة مصابة فى المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولى، مشيرة إلى "أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التى أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولى فى القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى بمنطقة السلمانية لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقى المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازى بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. منوهة بأن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبى المختص.

وأوضحت وزارة الصحة أنها تحرص على الإعلان عن كافة الحالات الجديدة التى يتأكد إصابتها بالفيروس فورا إلى جانب إطلاع المواطنين والمقيمين بكافة المستجدات والإرشادات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، مجددة دعوتها لضرورة استقاء المعلومات حول الحالات المصابة أو أى قرارات ومعلومات من المصادر الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى "أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدنى بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران".

 


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