جمارك الطرود البريدية تحبط 3 محاولات تهريب عدد من بذور مخدر الماريجوانا

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية، بالقاهرة برئاسة شريف حبيب من ضبط 3 محاولات تهريب عدد من بذور مخدر الماريجوانا، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة، بجمرك البريد المصرى برئاسة وفاء على مدير الجمرك تم الإشتباه فى مشمول 3 طرود بريدية واردة من بريطانيا وهولندا بالبوليصة رقم UA00350545 والبوليصة رقم RZ587503550 والبوليصة رقم RU613599235.

وتم تشكيل لجنة جمركية مكونة من صلاح جاد مدير إدارة الحركة ومجدى أحمد مأمور التعريفة ومحمد صلاح عبد المعطى مدير التعريفة فتبين وجود 39 بذرة لنبات الماراجوانا المخدر داخل الطرود.

وقرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام 2 و 3 و4 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.