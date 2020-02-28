اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 04:34 م
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تسمم فتاة وإصابة طالب بحالة إعياء لتناوله مسكنات بعد خلاف مع والده بسوهاج

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:20 م
تسمم فتاة وإصابة طالب بحالة إعياء لتناوله مسكنات بعد خلاف مع والده بسوهاج اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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استقبلت مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، فتاه في العشرين من العمر، مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمرين، إدعاء تناول مادة سامة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

بينما استقبل مستشفى جرجا العام طالبا في العشرين من العمر أيضا، مصاباً بحالة إعياء وقيئ مستمرين وجرح قطعي باليد اليسرى، وتبين من التحريات قيام الطالب بإحداث إصابته بنفسه بسبب مشادة مع والده لعدم انتظامه في الدراسة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين، الأول من مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، جاء فيه بوصول المدعوة خلود م إ 20 سنة حاصلة على دبلوم صناعة، وتقيم دائرة المركز إلى المستشفى المركزى مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر، ادعاء تناول مادة سامة وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي قادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث المركز عقب سؤال والدها المدعو محمد إ إ 47 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه عقب قيام نجلته بتنظيف المنزل بالمنظفات الكيماوية وتناولها الطعام دون غسل يدها حدثت إصابتها ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم ا لعرض على النيابة العام التي تولت التحقيق.

وجاء البلاغ الثانى مركز شرطة جرجا من بوصول المدعو عبد الله م إ 20 سنة طالب ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى جرجا العام مصاباً " حالة إعياء وقيئ مستمر وجرح قطعي باليد اليسري " وبالإنتقال والفحص وسؤاله قرر قيامه بتناول كمية من عقار " بنادول " وإحداث إصابته بنفسه علي أثر حدوث مشادة كلامية بينه ووالده بسبب عدم أنتظامه بالدراسة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وبسؤال والد المصاب المذكور قرر بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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