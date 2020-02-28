اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 03:16 م
خالد صلاح
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تساؤلات هامة حول التثدي عند الرجال.. تجيب عنها مراكز كوينز للتجميل

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:00 م
تساؤلات هامة حول التثدي عند الرجال.. تجيب عنها مراكز كوينز للتجميل علاج التثدي في مراكز كوينز
تقرير خاص

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التثدي مشكلة كبيرة يعاني منها اغلب الرجال حيث انها تتسبب لهم في الاحراج ولا تمكن الرجل من ارتداء ما يحلو له من ملابس.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب عن العديد من التساؤلات الخاصة بمشكلة التثدي عند الرجال وطرق التخلص منها.

 

* ما هو التثدي الذي يصاب به اغلب الرجال؟
 

- التثدي يعني ان الغدة الثدييه الخاصة بالرجل تكون متضخمة فيظهر حجم الثدي لدى الرجل كبير، اكبر من الحجم الطبيعي، ولا يكون مثل الثدي الرياضي، والتثدي اكثر من نوع فمن الممكن ان يحتوي على دهون او غدد ثدييه، او من الممكن ان يكون مترهل نتيجة لانقاص الوزن او لاجراء جراحات سمنة مفرطة.

* كيف اتأكد من اصابتي بالتثدي؟

- عندما تشعر بالاحراج لبروز حجم الثدي في الملابس خاصة ملابس البحر، او ارتداء ملابس ضيقة، وهناك درجات متفاوتة من التثدي حسب محتوى الثدي ان كان دهون او غدد ثدييه، او سواء هناك ترهلات او لا.

 

معلومات هامة حول التثدي عند الرجال
معلومات هامة حول التثدي عند الرجال

 

* ما هي مشاكل التثدي؟

 

- مشاكل التثدي تكون نفسية لانها تفسد المظهر العام للجسم، كما ان حجم الثدي لدى الرجل يكون مشابه لحجم ثدي المرأة مما يؤثر على شعوره بالرجوله مما يسبب له مشكلة نفسية.
* هل يمكن لمشكلة التثدي أن تنتهي بدون تدخل أو مع الوقت؟

- لا للأسف

* هل توجد علاجات او كريمات موضعية تخلصنا من مشكلة التثدي؟

- حتى الآن لا يوجد، فالكريمات تأثيرها سطحي للغاية وغير مجدي مع التثدي كما إنه لا يوجد علاج لمشكلة التثدي وهذا الحديث غير علمي تماماً.

ما هي عملية التثدي وكيف يتم اجراؤها؟
ما هي عملية التثدي وكيف يتم اجراؤها؟

 

* كيف يمكن التخلص من مشكلة التثدي؟

 

 

- حسب كل حالة، فإذا كان محتوى الثدي دهون يتم الدخول بواسطة بنج موضعي من خلال فتحة صغيرة، ويتم شفط الدهون المتواجدة، اما اذا كان المحتوى غدد ثدييه أقوم بعمل فتحة 2 سم ويتم ازالة تلك الغدد الثدييه الموجوده، اما اذا كانت ترهلات فيمكن ازالتها بالشق الجراحي، والنتيجة تظهر فورا بعد الانتهاء من اجراء العملية.

* هل نتيجة عملية التثدي دائمة ؟
 

- نعم النتيجة التي تحصل عليها دائمة ولا تعود الدهون للظهور مرة اخرى.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل:

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التثدي عند الرجال

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الدهون

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