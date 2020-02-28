تراجع عدد حالات الإصابة فى الصين إلى أدنى معدل منذ يناير

رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسى سجل 327 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس انخفاضا من 433 حالة فى اليوم السابق وهو أدنى معدل إصابات يومى منذ 23 يناير، وبذلك يرتفع إجمالى عدد الحالات المؤكدة فى بر الصين الرئيسى حتى الآن إلى 78824 حالة.

وسجل إقليم هوبى بوسط الصين، بؤرة انتشار المرض، 318 حالة مؤكدة جديدة انخفاضا من 409 فى اليوم السابق وهو أدنى معدل منذ 24 يناير، وباستثناء إقليم هوبي، سجل بر الصين الرئيسى تسع حالات إصابة جديدة فحسب أمس الخميس بعدما سجل 24 حالة فى اليوم السابق.

وسجلت ووهان عاصمة إقليم هوبى 313 حالة إصابة مؤكدة انخفاضا من 383 فى اليوم السابق، وهو أقل معدل منذ 26 يناير،وبلغت الوفيات فى بر الصين الرئيسى 2788 حتى نهاية أمس الخميس، بارتفاع 44 حالة عن اليوم السابق.

ولكن توجد علامات على أن بعض المرضى الذين تعافوا ربما لا يزالون حاملين للفيروس، وقالت جلوبال تايمز، التى تصدرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية للحزب الشيوعى الحاكم فى الصين، اليوم الجمعة إن اثنين من المصابين بالفيروس فى مقاطعة جيانغسو، واللذين كانا غادرا المستشفى بعد تعافيهما، أدخلا المستشفى بعد ثبوت إصابتهما مرة أخرى.

ولم يتضح سبب إصابتهما مرة أخرى ولم توضح السلطات إن كانا اعتبرا من حالات الإصابة الجديدة.