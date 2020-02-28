بورصة قطر تخسر 23.5 مليار ريال..ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 4.5%

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 4.47% خاسراً 443.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 9490.14 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 389.11 مليون سهم بقيمة 1.256 مليار ريال عبر تنفيذ 36.79 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقى 23.5 مليار ريال ليغلق عند مستوى 525.971 مليار ريال، وتراجعت 43 شركة، فيما ارتفعت 3 شركات، ولم يتغير أي سهم.

وتراجع كافة قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 6.53%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 6.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 6.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.03%، فقطاع الصناعة بنسبة 3.77%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.65%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.32%.

وفى سياق متصل، أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين، عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بتاريخ 17 مارس، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 31 مارس 2020.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مقترح تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.

فيما أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، أن وكالة التصنيف الإئتماني "AM Best"، أصدرت نتائج تقييمها لأعمال الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، حيث أكدت على تصنيف القوة المالية للشركة عند الدرجة A- (ممتاز) وكذلك درجة التصنيف الإئتماني طويل الأجل عند الدرجة "-a" بينما راجعت المنظور المستقبلي ليصبح سلبي بدلا من مستقر.