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بهشتاج "#علم_ينتفع_به".. "صوت الأزهر" تحتفى بالدكتور مجدى يعقوب

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:33 م
بهشتاج "#علم_ينتفع_به".. "صوت الأزهر" تحتفى بالدكتور مجدى يعقوب صوت الأزهر
كتب لؤى على

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احتفت صحيفة صوت الأزهر، التي تصدر برعاية فضيلة الإمام الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى عدد هذا الأسبوع بأمير القلوب الدكتور مجدى يعقوب، تحت هاشتاج علم ينتفع به.

 

وتصدر العدد تهنئة فضيلة الإمام الأكبر للدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، لتقلده وشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى، خلال احتفالية مبادرة صناع الأمل بدولة الإمارات الشقيقة، وأعرب فضيلته عن سعادته بما يحققه الدكتور مجدي يعقوب من إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أنه قدوة في الإيثار وتغليب مصلحة المحتاجين من مرضى القلب والأطفال، ومثال في الوطنية والعمل على خدمة أبناء وطنه، وفخر لكل مصري وعربي.

 

كما نشرت الصحيفة نص خطاب فضيلة الإمام الأكبر للنائب العام عن حكم الختان، والذي أكد فيه فضيلة الإمام أنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، مبينًا فضيلته أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قرر أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين، وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفق ما كشفت عنه الممارسات التى أزعجت المجتمع فى الأونة الأخيرة.

 

وأشارت الصحيفة إلى الدور الكبير الذي قامت به  اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، حيث نجحت في إتمام الصلح بين عائلات الخطاطبة والعتامنة والعمارنة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وكانت اللجنة قد تابعت جميع خطوات المصالحة بين العائلات، بحضور أعضائها، وبمتابعة شخصية من فضيلة الإمام الأكبر، إلى أن نجحت في وضع الشروط والضوابط لإتمام الصلح وإنهاء الخصومات الثأرية بينهم.

 

 


مجدى يعقوب

الازهر الشريف

صوت الازهر

لجنة المصالحات

اخبار مصر

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