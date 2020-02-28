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اليابان تقرر إلغاء صلاة "الجمعة" بسبب كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:49 ص
اليابان تقرر إلغاء صلاة "الجمعة" بسبب كورونا كورونا - ارشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت جمعية مسلمى اليابان، عدم إقامة صلاة الجمعة اليوم والأسبوع القادم، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، وبالتزامن مع بيان الحكومة اليابانية الذى يطالب المواطنين بالتعاون لمكافحة انتشار الفيروس فى البلاد.

وجاء فى بيان الجمعية، التى نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الأخوة والأخوات الأعزاء، يؤسفنا أن نعلمكم أن صلاة الجمعة فى 28 فبراير و6 مارس 2020، فى جمعيتنا لن يتم إجراءها بسبب انتشار فيروس كورونا فى اليابان، نطلب من المواطنين التعاون فى مكافحة هذا المرض الخطير. شكرا لتفهمكم الكريم وتعاونكم".

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فى نفس السياق، أعلنت الشركة التى تتولى تشغيل ملاهى ديزنى لاند فى طوكيو، اليوم الجمعة، إغلاق المتنزه الترفيهى اعتباراً من يوم غد السبت وحتى 15 مارس فى ظل تفشى فيروس كورونا فى اليابان.

وأضافت شركة أورينتال لاند، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه سيتم أيضاً إغلاق متنزه ديزنى سى اعتباراً من الغد.

وأفادت بأن قرارها جاء امتثالا لطلب الحكومة هذا الأسبوع بإلغاء أو تأجيل التجمعات والفعاليات الكبيرة لمدة أسبوعين، وبعدما دعا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى إلى إغلاق جميع المدارس للحيلولة دون انتشار الفيروس.

قالت أورينتال لاند إنها تعتزم إعادة فتح المتنزه بالقرب من طوكيو فى 16 مارس، لكنها ستقرر الجدول الزمنى المحدد لذلك فى وقت لاحق بعد التشاور مع الوكالات الحكومية.

ويأتى هذا الإجراء وسط قلق متزايد بشأن ارتفاع عدد الحالات المصابة التى لا يمكن تعقبها فى شمال اليابان ومناطق أخرى.

لدى اليابان الآن أكثر من 910 حالات مصابة بالفيروس، من بينهم 705 على متن سفينة سياحية خاضعة لحجر صحى.

وتأكدت وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس، أمس، فى جزيرة هوكايدو الواقعة فى أقصى شمال البلاد، التى تعد الآن مكان الزيادة المضطردة فى الإصابات.


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اليابان

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مسلمو اليابان

فيروس كورونا الجديد

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