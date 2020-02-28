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الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:07 م
الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات حمو بيكا
الشرقية- فتحية الديب

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حررت نقابة الموسيقين بالشرقية محضرا فى قسم شرطة ثانى الزقازيق ضد المطرب حمو بيكا لمنعه من الغناء في افتتاح معرض سيارات في الزقازيق غدا السبت 

تلقى اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الشرقية ، اخطار من مأمور قسم ثانى الزقازيق ، يتضمن ورود بلاغ من أحمد إبراهيم  ،عضو مجلس نقابة الموسيقيين بالشرقية بتحرير محضر ضد المطرب  "حمو بيكا " وحمل رقم 16/71 أحوال .

وقال خالد بيومى ، نقيب الموسيقيين بالشرقية لـ " اليوم السابع "  أنه علم من خلال صفحة المطرب حمو بيكا على الفيس بوك أنه سيوتجه غدا السبت لإحياء حفل غنائى بمناسبة افتتاح معرض سيارات في محافظة الشرقية وعلى الفور توجه لقسم الشرطة لتحرير لمحضر لمنعه من الغناء فى الحفل  لكونه ليس عضوا في نقابة الموسيقين .

وكان هاني شاكر ، نقيب الموسيقيين أصدر تنبيها لكل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى .


اخبار مصر

هانى شاكر

حمو بيكا

مطربى المهرجانات

الشرقيه

اليوم السابع بلس

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