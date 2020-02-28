القبض على مسجل خطر انتحل صفة ضابط لسرقة السيارات بالقطامية

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

ألقى رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، القبض على مسجل خطر أنتحل صفة ضابط لسرقة السيارات بالقطامية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة ورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم السيارات، مفادها أن "أ. أ" ، 49 سنة، عاطل ومسجل خطر والسابق اتهامه في 5 قضايا أخرهم 855 لسنة 2011م الظاهر " سرقة متنوعة "وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع ".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكنت قوة من قسم مكافحة جرائم السيارات من ضبطه اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا ً السيارة رقم م ط أ 4769 ماركة كيا سيراتو موديل 2011م بني اللون، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 171/6 لسنة 2019م مركز شبين الكوم / منوفية، وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته عُثر بداخلها علي فرد خرطوش عيار 12 مم ، طلقتان من ذات العيار"، بدلة عسكرية برتبة رائد، وبمواجهته بالتحريات اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً فردياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات باسلوب " المفتاح المصطنع " واصطناع مستندات ملكية ولوحات المعدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها في الماركة واللون والموديل.

واقر بتحصله على الملابس الأميرية المضبوطة بحوزته من داخل إحدى السيارات المستولى عليها واستخدامها في انتحال صفة ضابط ، لتسهيل مروره من الأكمنة، وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب حادث سرقة السيارة رقم أ و 1482 ماركة كيا برايد موديل 1997م بيضاء اللون بلاغ "ص. أ. م" ومقيم العمرانية / جيزةوالمحرر بشأنها المحضر رقم 1828 لسنة 2020م جنح العمرانية / جيزة، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمنطقة مساكن الهناجر ـ دائرة قسم شرطة القطامية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.