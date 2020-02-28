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الفاتيكان: البابا فرنسيس اعتذر عن لقاءاته الرسمية اليوم

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:35 م
الفاتيكان: البابا فرنسيس اعتذر عن لقاءاته الرسمية اليوم قداسة البابا فرنسيس خلال قداس اليوم الجمعة
إيمان حنا

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قال ماتيو بروني، مدير المكتب الصحفى فى الكرسى الرسولى، اليوم الجمعة، إنه تم تعديل جدول لقاءات البابا فرانسيس لليوم الثاني، حسبما ذكر المكتب الصحفى للفاتيكان.

 

وأضاف أن قداسته احتفل بالقداس الإلهى هذا الصباح وفي النهاية، كالمعتاد، استقبل المشاركين، لكنه قرر تأجيل لقاءاته الجماهيرية الرسمية اليوم". وقال للصحفيين "إن الاجتماعات على جدول الأعمال في سانتا مارتا ستستمر بانتظام".

 

وأوضح بروني للصحفيين، أنه "بسبب وعكة صحية خفيفة"، فضل البابا "البقاء داخل سانتا مارتا" حيث يعيش البابا، وقال "جميع الاجتماعات المقرر عقدها فى بيت الضيافة بكنيسة سانتا مارتا ستجرى بانتظام".

 

جدير بالذكر، أن البابا فرنسيس ترأس عصر الأربعاء، في بازليك القديسة سابينا في روما، القداس الإلهي ورتبة تبريك الرماد في بدء زمن الصوم المبارك، وألقى الأب الأقدس عظة قال فيها "نبدأ زمن الصوم وننال الرماد، وأذكر يا إنسان أنّك من التراب وإلى التراب تعود".

 

وقد التقى الخميس وفدا من الحركة الكاثوليكية للمناخ العالمي، وهي منظمة تتعاون مع الكنيسة من أجل حماية أكبر للبيئة ، تمشيا مع موسوعة الأب الأقدس.

 

وكان الأزهر الشريف قد أوضح - فى بيان - أن سكرتير البابا فرنسيس، أكد - خلال الاتصال - أن قداسة البابا بصحة جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد عادية.

 

وأعلن الفاتيكان، إصابة البابا فرانسيس بوعكة صحية خفيفة غاب على إثرها من قداس الخميس.

 

وقد سبق أن خضع البابا فرنسيس لجراحة لاستئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان فى أوائل العشرينات من عمره فى مسقط رأسه بوينس أيرس بعد إصابته بالسل.

 


البابا فرنسيس

الفاتيكان

بابا الفاتيكان

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قداس

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