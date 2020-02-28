الصين تسجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس

قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسى سجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة على بر الصين الرئيسى إلى 78824. وارتفع عدد الوفيات بسبب التفشى فى بر الصين الرئيسى إلى 2788 بانتهاء يوم أمس بإضافة 44 حالة وفاة جديدة.
وقال: خلال اليومين الماضيين، تجاوز عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها في بقية العالم عدد الحالات الجديدة في الصين، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت 7 دول عن حالات لأول مرة: البرازيل وجورجيا واليونان ومقدونيا الشمالية والنرويج وباكستان ورومانيا.
وأضاف، في قوانج دونج، اختبر العلماء أكثر من 320 ألف عينة من المجتمع وكانت نسبة 0.14% فقط إيجابية لفيروس كورونا" COVID-19"، فهناك العديد من البلدان التي لم تبلغ عن حالة لأكثر من أسبوعين وهم: بلجيكا، وكمبوديا، والهند، ونيبال، والفلبين، والاتحاد الروسي، وسريلانكا، وفيتنام، كل من هذه الدول مختلفة، ويظهر كل منها أن التدابير المبكرة الشديدة يمكن أن تمنع انتقال العدوى قبل أن يصبح الفيروس موطئ قدم.
وأكد، هذا لا يعني أن تلك الدول لن يكون لديها المزيد من الحالات، اعتبارا من يوم الثلاثاء، لم تبلغ كل من فنلندا والسويد عن أي حالة لأكثر من أسبوعين، ولكن لسوء الحظ كانت كلتا الحالتين جديدتين أمس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة