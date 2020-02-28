اليوم السابع
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"الصحة العالمية": 20 لقاحًا متعلقًا بفيروس "كورونا" قيد التطوير حول العالم

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:30 م
"الصحة العالمية": 20 لقاحًا متعلقًا بفيروس "كورونا" قيد التطوير حول العالم تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
جنيف /أ ش أ/

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن أكثر من 20 لقاحًا متعلقًا بفيروس (كورونا) قيد التطوير فى جميع أنحاء العالم، وأن هناك العديد من العلاجات تحت تجارب طبية، و"أننا نتوقع ظهور النتائج الأولى فى غضون بضعة أسابيع".

وأضاف جيبريسوس - فى مؤتمر صحفى عقده، اليوم الجمعة، بمقر منظمة الصحة العالمية فى العاصمة السويسرية جنيف - أن علماء الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية يراقبون التطورات فى حالات الإصابة بالفيروس فى جميع أنحاء العالم، مضيفا "لقد رفعنا فى الوقت الحالى تقييمنا لخطر الانتشار وخطر تأثير (كورونا) إلى درجة مرتفعة على مستوى العالم".

وأوضح أنه لا يزال يمكن تتبع معظم الحالات المرضية الناجمة عن الفيروس لتؤدى إلى جهات اتصال أو مجموعات معروفة، وأن منظمة الصحة العالمية لا ترى دليلًا حتى الآن على أن الفيروس يتنتشر بحرية، وأنه "ما دام الأمر كذلك، فإنه لا يزال لدينا فرصة لاحتواء هذا الفيروس".

وحذرت منظمة الصحة العالمية، فى وقت سابق، من أن أزمة فيروس (كوفيد 19) تنطوى على إمكانية للتطور إلى ما وصفته بـ "الجائحة"، وهو وباء ينتشر بين البشر فى مساحة كبيرة مثل قارة مثلا أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم.

 


الصحة العالمية

20 لقاحًا

فيروس كورونا

التطوير حول العالم

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