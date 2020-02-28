اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 11:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة العالمية: نافذة الأمل لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تُغلق ببطء"

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:00 م
الصحة العالمية: نافذة الأمل لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تُغلق ببطء" تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
جنيف /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الصحة العالمية، إن "نافذة الأمل" لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تُغلق ببطء" داعية جميع مواطنى الدول بعدم السفر فى حالة الشعور بأعراض السعال أو الحمي.

وأوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبيريسوس فى مؤتمر صحفى بجنيف السويسرية، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - أن "مختصّو الأوبئة يراقبون هذه التطورات بشكل مستمر، ورفعنا الآن تقييمنا لخطورة انتشار وتأثير كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جداً على مستوى العالم".

وقال المدير العام، إن المنطمة رفعت مستوى خطورة انتشار الفيروس إلى مرتفع جداً، مضيفاً أن هذا المستوى يُعد الأعلى لتقدير الخطورة "على الرغم من أنه لا يحدث فرقاً عملياً كبيراً فى التصدى للوباء".

تجدر الإشارة إلى أن فيروس "كوفيد-19" بحسب التسمية التى أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا فى أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين على مستوى العالم لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

 


الصحة العالمية

احتواء فيروس كورونا

السعال أو الحمي

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة