الشريك الخاص بمتحف الغردقة: "يضم آثار البحر الأحمر وتراث القبائل"

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال المهندس خالد محفوظ ممثل القطاع الخاص في متحف الغردقة، المقرر افتتاحه غدا السبت، إن المتحف سيضم آثار من البحر الأحمر قديمة، تم استخراجها من مناطق مختلفة مثل منطقة وادي الحمامات بطريق القصير فقط.

وأوضح مسئول القطاع الخاص في تصريحات صحفية له أن المتحف سيضم منطقة ثقافية سيعرض فيها تراث قبائل البحر الأحمر، كذلك تخصيص مكان خاص لعرض المشغولات اليدوية التي يتم تصنيعها من الجلود، والتي تمثل الحياة اليومية لقبائل البحر الاحمر القديمة.

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الانشاءات.

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الأثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة آثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، و الرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الإنشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية أدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالأشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جودة عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء غدا السبت متحف آثار الغردقة، بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، وعدد من قيادات الوزارة وكذلك وسائل إعلام وعالمية، ومحلية لنقل حدث افتتاح أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص.