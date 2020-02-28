السيطرة على حريق داخل مخزن ألعاب أطفال فى العتبة دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مخزن ألعاب أطفال فى منطقة العتبة دون اصابات، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ألعاب أطفال فى منطقة العتبة ، وتم الدفع بـ 6 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.