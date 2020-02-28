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السياحة تنسق مع السعودية لحماية حقوق المعتمرين والشركات بعد تعليق العمرة

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:52 ص
السياحة تنسق مع السعودية لحماية حقوق المعتمرين والشركات بعد تعليق العمرة وقف رحلات العمرة
كتبت آمال رسلان

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أكدت وزارة السياحة والأثار، أنها تقوم بالتنسيق المكثف والمستمر مع خطوط مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والطيران الخاص ووزارة الحج السعودى والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحية والشركات السياحية، بحيث لا يضار أى مواطن مصرى ماديا، بعد القرار الذى اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار المصرية على المعتمرين المصريين وحقوقهم.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تم إنشاء غرفة عمليات تقوم بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة المستجدات فى هذا الشأن للوصول مع السلطات السعودية الى الحلول والإجراءات التى يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية.

كانت غرفه شركات السياحة قد أكدت أمس أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية، بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا، لحين تجهيز الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول للمملكة، بناء على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب الكورونا، وتؤكد الغرفة أن هذه المتابعة تأتى فى إطار متابعة الغرفة منذ فترة الإجراءات الاحترازية التى تنتهجها الدول بشأن منع انتشار فيروس كورونا.

وقد تلقت الغرفة بيان وزاره الخارجية السعودية فى هذا الصدد والذى جاء فيه تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين على التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت.

على الفور قرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإدارى بالغرفة لمتابعة الموقف على مدار الساعة، انطلاقا من حرص الغرفة على سلامة المواطنين وتسهيل عمل الشركات فى خدمتهم.

وإذ تؤكد الغرفة التزام أعضاءها من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التى تتم بصفه مؤقته لثقتها فى حرص السلطات السعودية على سلامة وأمن المعتمرين من كافة أنحاء العالم.


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