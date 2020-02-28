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السياحة ترد على شائعة تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:26 ص
السياحة ترد على شائعة تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المتحف المصرى الكبير
كتبت هند مختار

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نفت وزارة السياحة والاثار ما تردد من أنباء بشأن تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المصري، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ500 جنيه للمواطن المصري، وأن أسعار التذاكر سيتم طرحها بقيم رمزية وفقاً لما أعلنته الوزارة مسبقاً
 
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة إنه تم تحديد سعر تذكرة الدخول لقاعات العرض الرئيسية بقيمة 30 جنيهاً، و50 جنيهاً لقاعات عرض مقتنيات الملك توت غنخ آمون، كما تم تحديد سعر التذكرة الشاملة لكل من قاعات العرض الرئيسية وتوت غنخ آمون بقيمة 60 جنيهاً فقط للمواطن المصري، وتحديد سعر التذكرة للطلاب المصريين والعرب بقيمة 30 جنيهاً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكافة المواطنين للدخول لهذا الصرح الحضاري العالمي.
 
‪ وأهابت الوزارة، بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.‬.
 
 

‪تذكرة المتحف المصرى

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