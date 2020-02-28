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السعودية تعلق دخول مواطنى دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة بشكل مؤقت

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:47 م
السعودية تعلق دخول مواطنى دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة بشكل مؤقت اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب محمود رضا الزاملى_ وكالات

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أعلنت الممكلة العربية السعودية، تعليق دخول مواطنى دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة بشكل مؤقت، وقالت بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره محليًا وعالميًا، وتعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظاً على الحالة الصحية لقاصدى المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

فقد تقرر - فى ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية القائمة حالياً فى بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة - تعليق دخول مواطنى دول مجلس التعاون إلى مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم فى المملكة 14 يوماً متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوى عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الحج والعمرة (المسار الالكترونى للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت.

وتؤكد حكومة المملكة، بأنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك.

 


السعودية

أخبار السعودية

مجلس التعاون الخليجى

مكة

المدينة المنورة

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